Аутор:АТВ редакција
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Колико пута сте објавили Инстаграм стори, а затим примјетили словну грешку, погрешну ознаку или схватили да сте изабрали лошу пјесму? До сада је једино рјешење било брисање и поновно објављивање, али Инстаграм коначно омогућава уређивање Стори објава након што су већ постављене
Нову функцију представио је Адам Мосери, директор Инстаграма, потврдивши да корисници имају 15 минута од тренутка објављивања да направе измјене.
У том периоду могуће је промијенити текст, музику, стикере и цртеже додате на стори. Међутим, оригинална фотографија или видео не могу да се замијене, па ће у том случају и даље бити потребно брисање објаве.
Најважнија предност је што измјењени стори задржава постојеће прегледе, лајкове и одговоре. Раније би брисање објаве значило и губитак свих дотадашњих интеракција, док би поново постављен стори заузео ново мјесто међу објавама.
Сцена
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За уређивање је потребно отворити већ објављени стори, додирнути мени са три тачке и изабрати опцију "Едит стори". Након чувања промјена, на објави ће се појавити ознака "Едитед", како би остали корисници знали да је садржај накнадно измјењен.
Ипак, постоје одређена ограничења. Функција можда неће бити доступна за стори објаве које су истовремено подјељене на фејсбук, као ни за оне које садрже поједине посебне стикере, попут "Ед јоурс.
Поред уређивања већ објављених сторија, Инстаграм уводи и нове фонтове, боје и облике стикера, једноставније додавање више фотографија и додатне опције за позадине, укључујући замућење и преливе боја.
Нова функција најављена је 18. новембра 2026. године и постепено постаје доступна корисницима. Ако још не видите опцију "Едит Стори", могуће је да ажурирање још није стигло до вашег налога.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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