Logo
Large banner

Издато упозорење због литијумских батерија

10.09.2025

07:52

Коментари:

0
Издато упозорење због литијумских батерија
Фото: Unsplash

Америчка Савезна управа за авијацију (ФАА) издала је безбједносно упозорење авио-компанијама због ризика од литијумских батерија у путничким кабинама авиона, позивајући се на велики број озбиљних инцидената.

ФАА је препоручила авио-компанијама да усвоје стратегије за ублажавање ризика, укључујући јасна упозорења о могућој опасности од пожара повезаног са литијумским батеријама које уносе путници и чланови посаде, као и да преиспитају противпожарне процедуре и обуку, преноси Ројтерс.

Ове године у САД је забиљежено 50 инцидената везаних за дим, пожар или екстремну топлоту изазвану литијум-јонским батеријама, саопштила је ФАА, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Упозорење

baterija

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner