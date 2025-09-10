Издато упозорење због литијумских батерија

10.09.2025
Америчка Савезна управа за авијацију (ФАА) издала је безбједносно упозорење авио-компанијама због ризика од литијумских батерија у путничким кабинама авиона, позивајући се на велики број озбиљних инцидената.
ФАА је препоручила авио-компанијама да усвоје стратегије за ублажавање ризика, укључујући јасна упозорења о могућој опасности од пожара повезаног са литијумским батеријама које уносе путници и чланови посаде, као и да преиспитају противпожарне процедуре и обуку, преноси Ројтерс.
Ове године у САД је забиљежено 50 инцидената везаних за дим, пожар или екстремну топлоту изазвану литијум-јонским батеријама, саопштила је ФАА, преноси Танјуг.
