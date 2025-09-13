Јапан потегао радикалан потез: Недостаје им радника па запошљавају роботе

Извор:
Дневник.хр
13.09.2025
12:59
Коментари:0
Док људи с једне стране страхују да ће им АИ и технологија узети радна мјеста, с друге стране на неким тржиштима и на одређеним радним мјестима постоји велики проблем с недостатком радне снаге.
Такав је случај у Јапану у којем су у највећој трговини мјешовите робе почели с пилот-пројектом запошљавања робота.
У 7-Елевен трговини у Токију почет ће се тестирањем аутономних робота који ће прати прозоре и слагати ствари по полицама. Људе на касама већ су замијенили, те на излазу из тих трговина постоје самоуслужне касе путем којих купци могу сами плаћати купљену робу.
Економија
Прилика за око 1.800 радника у БиХ: Планирају уложити 163 милиона евра
Раније ове године, 7-Елевен почео је с тестирањем доставе у Токију путем робота на 4 точка.
Хироки Такеи, који води операције за ову трговину у Токију, за медије је коментирао како је њихов циљ повећање продуктивности те стварање окружења у којем могу сами себи поставити изазове за стварање нових асортимана производа и услуга. Што се будућности тиче, чини се како им је циљ потпуна роботизација трговина. Ипак, прво ће сачекати крај тестирања, што ће бити у вељачи сљедеће године и тек након тога ће донијети коначну одлуку о потенцијалној даљњој имплементацији робота у своје трговине.
Република Српска
Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно
С обзиром на то да је око трећине популације старије од 65 година те је радно способно становништво у паду још од деведесетих година, јасно је како у Јапану морају размишљати о томе како замијенити ту радну снагу.
Одговор је, дакле, у технологији и роботима. Према прошлогодишњим подацима Међународне федерације за роботику, ова је земља тренутно пета у свијету по густоћи робота у производној индустрији с 419 јединица на 10 хиљада радника, пише дневник.хр.
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму