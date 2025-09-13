Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

13.09.2025
Америчка платформа Јутјуб покренула је функцију додавања синхронизације у видео-снимке, тако да милиони креатора садржаја сада могу да допру до шире публике.
Постепено увођење функције широм свијета, која је покренута након двогодишњег пилот-пројекта, очекује се у наредним недјељама, преноси Tech Crunch.
Прије двије године су ову опцију могли да користе само одабрани креатори међу којима су били популарни кувар Џејми Оливер и промотер науке Марк Робер.
У почетку су креатори морали да користе треће стране за синхронизацију, док Јутјуб није представио алат на бази вјештачке интелигенције за аутоматску синхронизацију заснован на Гугл Џеминај технологији, који опонаша тон и емоције креатора.
Просјечно, креатори који су додали аудио-записе на више језика биљежили су пораст гледаности за више од 25 одсто изван примарног језика видео-снимка. Јутјуб канал Џејмија Оливера је чак утростручио број прегледа након увођења ове опције, подсјећа технолошки портал.
