Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

13.09.2025

18:11

Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Америчка платформа Јутјуб покренула је функцију додавања синхронизације у видео-снимке, тако да милиони креатора садржаја сада могу да допру до шире публике.

Постепено увођење функције широм свијета, која је покренута након двогодишњег пилот-пројекта, очекује се у наредним недјељама, преноси Tech Crunch.

Прије двије године су ову опцију могли да користе само одабрани креатори међу којима су били популарни кувар Џејми Оливер и промотер науке Марк Робер.

Искандер

Свијет

Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

У почетку су креатори морали да користе треће стране за синхронизацију, док Јутјуб није представио алат на бази вјештачке интелигенције за аутоматску синхронизацију заснован на Гугл Џеминај технологији, који опонаша тон и емоције креатора.

Ilustracija-vuk-životinja

Свијет

Мајка чију дјевојчицу је напао вук: "Све се десило за 20 секунди, зграбила сам је..."

Просјечно, креатори који су додали аудио-записе на више језика биљежили су пораст гледаности за више од 25 одсто изван примарног језика видео-снимка. Јутјуб канал Џејмија Оливера је чак утростручио број прегледа након увођења ове опције, подсјећа технолошки портал.

Jutjub

