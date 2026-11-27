Аутор:АТВ редакција
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Школски округ Лос Анђелеса онемогућио је функције вјештачке интелигенције (АИ) у Гугловој претрази на уређајима које користи око пола милиона ученика, док школски окрузи широм САД разматрају прелазак на друге претраживаче због неслагања са компанијом Гугл.
Одлука је донијета због забринутости да би ученици могли да користе AI умјесто самосталног размишљања и учења, пренио је Ројтерс.
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Функција "AI Overview", која приказује сажетке и одговоре генерисане вештачком интелигенцијом уз резултате претраге, искључена је након што су родитељи и активисти затражили ограничавање таквих алата.
Школски округ саопштио је да је функција привремено суспендована како би дигитално окружење ученика било безбједно и примјерено њиховом узрасту.
Спор је настао јер Гугл не нуди могућност да школе искључе AI, а да ученицима истовремено оставе приступ класичној претрази.
Гугл је најавио да ће школама подразумијевано искључити четбот "Гемини" и друге алате засноване на вјештачкој интелигенцији, али ће администратори моћи да их накнадно активирају.
Два највећа школска округа у САД, Нјујорк и Лос Анђелес, раније су увели једногодишњи мораторијум на коришћење генеративне вјештачке интелигенције међу ученицима.
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Стотине запослених у Гуглу потписале су петицију тражећи да компанија омогући школама да користе претрагу без функција вјештачке интелигенције.
(Танјуг)
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