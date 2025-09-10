Мета и Тикток добили правну битку против Европске уније

10.09.2025
16:28
Технолошке компаније Мета и Тикток добиле су данас правну битку против Европске комисије у вези са начином обрачуна накнаде која им је била наметнута у оквиру Закона о дигиталним услугама (ДСА).
Одлуком Општег суда ЕУ у Луксембургу, регулаторима је дат рок од 12 мјесеци да израде нову методологију, али компанијама неће бити враћен новац који су већ уплатили за 2023. годину, преноси ЦНБЦ.
Спор је покренут након што су Мета и Тикток морали да плате накнаду у износу од 0,05 одсто свог годишњег глобалног нето прихода, како би се покрили трошкови Европске комисије за надзирање спровођења ДСА правила.
Према њиховим тврдњама, метод обрачуна био је неправедан и довео до несразмјерног терета за поједине компаније.
Европска комисија је поручила да је судска одлука техничке природе и да неће утицати на саму обавезу плаћања накнада.
"Суд тражи само формалну корекцију процедуре. У наредних 12 мјесеци усвојићемо нови делегирани акт и донијети нове одлуке", навела је портпаролка ЕК.
Представници Тиктока су поздравили одлуку и навели да ће пажљиво пратити наредне кораке регулатора. Мета је такође реаговала позитивно, уз поруку да очекује уклањање постојећих неправилности.
Закон о дигиталним услугама, који је у ЕУ ступио на снагу у новембру 2022. године, предвиђа да велике дигиталне платформе морају да активно уклањају незаконит и штетан садржај, уз ризик од казни до шест одсто глобалног годишњег прихода.
Поред Мете и Тиктока, обавезу плаћања накнаде за надзор имају и Амазон, Епл, Букинг Гугл, Мајкрософт, Икс (бивши Твитер), Снепчет и Пинтерест, преноси Телеграф Бизнис.
