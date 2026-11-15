Михајло Пупин и Никола Тесла нису разговарали 20 година, били и на суду

Аутор:АТВ редакција
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Михајло Пупин био је један од најцјењенијих српских научник, проналазач, универзитетски професор, публициста, академик и добротвор. У својој аутобиографији истакао је да му је сан који је уснила његова мајка Олимпијада умногоме одредио даљи животни пут, а како је управо од Светог Саве добио врло важну поруку, постао је веома религиозан човјек, те се трудио да споји вјеру и науку.
Пупин је био професор на Универзитету Колумбија. Током свог научног и експерименталног рада дао значајне закључке важне за поља вишеструке телеграфије, бежичне телеграфије и телефоније, потом рентгенологије, а има и великих заслуга за развој електротехнике. Такође је заслужан и за проналазак Пупинових калемова. Био је и један од оснивача и дугогодишњи предсједник Српског народног савеза у Америци. Пупин је био почасни конзул Србије у САД.
Добитник је многих научних награда и медаља, био је члан Америчке академије наука, Српске краљевске академије и почасни доктор 18 универзитета. Добио је и Пулицерову награду (1924) за аутобиографско дјело "Са пашњака до научењака".
Михајло Пупин и Никола Тесла, два велика српска ума, нису разговарали, чак, 20 година! Одломак о сукобу Тесле и Пупина (као и спору са Гуљелмом Марконијем) преузет је из књиге "Тесла: Проналазач модерног" америчког аутора Ричарда Мансона (Рицхард Мунсон), коју је на српском језику објавила издавачка кућа Лагуна 2019. године.
Тесла је основну патентну пријаву за радио у Сједињеним Државама поднио 1897, а патент му је одобрен три године касније. Пријава се односила на бежични "систем преноса електричне енергије" који ће „преносити разумљиве поруке на велике даљине“. (Тесла је поднио пријаве и за друге патенте везане за радио, усредсређене на пренос кроз земљу, послије експеримената у Колорадо Спрингсу.) Иако је Маркони затражио патент у Енглеској 1896, у Америци је поднио захтјев тек новембра 1900. године, када је одбијен. Италијански проналазач током сљедеће три године поново је подносио захтјев упорно тврдећи да није знао за Теслине идеје и уређаје.
Завод за патенте САД редовно га је одбијао и 1903. године издао је врло оштру изјаву: „Марконијево претварање да није знао за природу ’Теслиног осцилатора’ готово је бесмислено. Појам ’Теслин осцилатор’ потпуно се одомаћио на оба континента [у Европи и Сјеверној Америци].“ Један Марконијев сарадник касније је признао да Италијан није схватао ни улогу земље у преносу електричне енергије. „Нисмо ништа знали“, казао је, „о важности дужине пренесеног таласа на раздаљину на коју се порука преноси“.
Ипак, Марконијева „Компанија за бежични телеграф“ – дјелимично захваљујући драматичним демонстрацијама младог Италијана, његовом пословном оштроумљу и породичним везама с богатим енглеским племством – цвјетала је на берзама, а вриједност британских дионица брзо је порасла с три на двадесет два долара. У Сједињеним Државама у његову компанију новац је улагао Ендру Карнеги, а Томас Едисон давао му је инжењерске савјете. Из разлога који никад нису објашњени, али вјероватно имају везе с таквом финансијском и научном подршком, Завод за патенте САД прешао је преко ранијих одбијања и 1904. одобрио Марконију патент за радио.
Тесла се трудио да остане миран док је Италијан привлачио све већу пажњу. Кад му је један инжењер рекао: „Чини се да вас је Маркони надиграо“, Тесла је одговорио: „Маркони је добар човјек. Нека ради. Он користи седамнаест мојих патената.“
Штавише, у раним данима развоја свог бежичног система Тесла се љубазно састао с италијанским научником да му објасни „улогу мог трансформатора за пренос енергије на велике даљине“. Другом приликом пак Тесла је без околишања изјавио да је његов систем бољи и рекао: „Господин Маркони безуспјешно експериментише с мојим уређајима.“ Једном је за Марконија казао да је „магарац“.
(…) Увјерен да је први патентирао и писао о концепту радијске комуникације, Никола Тесла је августа 1915. поднио је тужбу против Марконија. Њемачка телефонска компанија „Телефункен“ такође је тужила Марконија, а сљедеће године Марконијева компанија одговорила је тужбом против владе САД због неовлашћене употребе радија током Првог свјетског рата. Та тужба подстакла је Френклина Рузвелта, тадашњег вршиоца дужности министра ратне морнарице, да влада ојача свој положај старом Теслином преписком с Одбором за свјетионике који доказују „Теслину способност да обезбиједи уређај за бежичну телеграфију“.
Први случај изнесен је пред највиши суд Француске. Тесла је свједочио да је Марконијев патент од другог јуна 1896: „само маса несавршености и грешака… Послужио је само да заведе многе стручњаке и успори исправан развој.“ Судија Бонжан се сагласио и изјавио да је Теслин изум старији од Марконијевог.
Тужба владе САД годинама се вукла по судовима; бруклински окружни судија донио је одлуку у Марконијеву корист, а Одштетни суд је 1935. оборио ту пресуду, обеснажио Марконијев темељни патент и донео одлуку да је Теслин изум старији. Готово десет година ће проћи пре него што Врховни суд САД донесе одлуку у Теслину корист.
Иронично је што Тесла, упркос својим напорима да докаже првенство као проналазач радија, никада није пригрлио сам уређај. „Знам да сам отац радија, али га не волим“, рекао је. „Радио је сметња. Никад га не слушам. Радио омета пажњу и концентрацију.“
Стручњаци су заузели различите стране у судској бици. У Теслину одбрану стао је Џон Стоун, угледни истраживач у лабораторији компаније „Бел“ у Бостону. Маркони се, свједочио је Стоун 1916, погрешно усредсредио на електрично зрачење и „тек много касније схватио је истинску улогу земље… Марконијев став навео је многе да сувише уско ограниче могући домет преноса“. Назвавши Теслин рад „путоказом“, Стоун је изјавио да се савремена радијска технологија „вратила у стање до ког ју је Тесла развио.“ Стоун је такође изнио мишљење које су прихватили многи: „Мислим да ми не разумијемо Теслу. Он је толико испред свог времена да га ми остали сматрамо сањаром.“
У међувремену је Михаило Пупин, професор на универзитету Колумбија, иступио да преузме заслуге за радио. "Ја сам изумио бежични пренос прије Марконија и Тесле, и ја сам га несебично дао онима који су слиједили за мном!“
Признавши да није поднио захтјев за патент, Пупин је свједочио: „По мом мишљењу заслуге за откриће бежичне телеграфије припадају господину Марконију и никоме другом.“
Тесла није могао да прикрије шок и згражање. "Док је гледао сународника Србина на подијуму за свједоке, извијестио је један новинар, Тесла је толико зинуо да је готово развалио вилицу."
Кад је најзад изашао да свједочи, Тесла је своје тврдње да је првобитни проналазач радија систематски документовао чланцима и говорима, као и извјештајима са својих демонстрација бежичног преноса пред бројном публиком у Сент Луису 1893. Тесла је такође упоредио своје шеме с Марконијевим захтјевима за патенте и изјавио: „Видјећете да ништа од овог Марконијевог уређаја није остало у савременим радијским системима.“
Очекивало би се да би Михаило Пупин, сународник, имигрант и проналазач, био Теслин савезник. Као и Тесла, Пупин је одрастао на селу Војне крајине. Обојици су очеви били сеоске старјешине, дједови су им били ратни јунаци и обојица су избјегли војну службу. Пупин је дошао у Сједињене Државе 1874, с петнаест година и свега неколико новчића у џепу, и неколико мучних година утоварао је угаљ за педесет центи по тони. Двојица младих научника упознали су се у Њујорку и често су разговарали о првобитним тешкоћама. Тесла је чак помогао Пупину да савлада амерички енглески како би се запослио у телефонској компанији.
Обојица су били тамнокоси, чешљали се уназад и носили четкасте бркове, али имали су различиту нарав, различите визије и различите приступе науци. Како се један заједнички пријатељ (Богдан Радица) изразио: „Тесла је био интровертан, затворен у себе у своју науку. Пупин је био отворен према свијету, оженио се богатом женом и вјеровао је у богатство. Тесла је био сиромашни светачки човјек за ког је наука била једина стварност. Наш велики вајар Иван Мештровић говорио ми је да је Тесла измучен и замршен човјек, а да је Пупин веома ведар и пријатан за друштво. Но, Теслини научни напори били су дубљи од Пупинових.“
Пупин је с временом добио стипендију за студије у Берлинском универзитету и Кембриџу, вратио се у Америку 1889. као угледни физичар и помогао је оснивање програма студија електротехнике на универзитету Колумбија. У почетку је бранио Теслин систем наизмјеничне струје до те мјере да је готово изгубио професорско мјесто због „величања“ ове нове технологије. Супарништво између двојице имиграната настало је кад је Пупин стао на страну тврдње Елихуа Томсона да је он створио први и најдјелотворнији мотор на наизмјеничну струју. Чак и кад је судија Таунсенд 1900. године одлучио у Теслину корист, Пупин је наставио с критикама и све чешће се сврставао уз Теслине супарнике, нарочито уз Томсона и Марконија.
Ставови ове двојице Срба према телефонским и телеграфским везама темељно су се разликовали. Пупин је желио да постепено побољшава постојеће системе, а Тесла да их одмах замијени бежичном технологијом.
Тесла је живио за проналазаштво и умио је да шармира одборе за патенте. Пупин је радио прије свега као професор, и често се спорио с тим одборима. На примјер, фебруара 1894. поднио је пријаву за патент тврдећи да је „први осмислио практичну примјену тог начела у вишеструкој телеграфији“, али повјереник је хладнокрвно одбио његову пријаву с образложењем да су од његових идеја старији „патенти Томсона и Рајса, као и Теслин чланак ’Експерименти с наизмјеничном струјом’.“ Повјереник је отишао и даље рекавши да је Пупин једноставно „умножио Теслина електрична кола“ и да није показао ништа битно ново.
Пупин се осветио аутобиографијом од четиристо страна под насловом Са пашњака до научењака, у којој ни ријечју није споменуо Теслин допринос електротехници. За ту књигу добио је Пулицерову награду 1924. и тиме привукао пажњу на своју верзију историје. У опширним одељцима о наизменичној струји Пупин је хвалио Михаила Осиповича Доливо-Добровољског као првог научника који је употребио трофазни систем и Елихуа Томсона као творца мотора на наизмјеничну струју. Занемаривши Теслин пионирски рад, написао је: „Да је компанија ’Томсон-Хјустон’ дала само Елихуа Томсона [компанији „Џенерал електрик“], њен допринос био би изузетно значајан.“
Готово нико од водећих научника није се слагао с Пупиновим превидом. Чак и Чарлс Стајнмец, научник „Џенерал електрика“ који је годинама покушавао да оспори или преотме Теслине радове, изјавио је: „Не могу да се сложим с Пупином јер је трофазни систем већ постојао у старим Теслиним моторима… Не видим ништа у новом… систему Доливо-Добровољског.“
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