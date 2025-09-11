Logo
Large banner

Мистериозни објект који јури према нама мијења боју

Извор:

Индекс

11.09.2025

20:12

Коментари:

0
Мистериозни објект који јури према нама мијења боју
Фото: Printscreen/Youtube/Exo-science

Међузвјездани објект 3И/АТЛАС сљедећег мјесеца требао би проћи најближе Сунцу, те ће од наше звијезде бити удаљен око 203 милиона километара.

У међувремену, овај тајанствени посјетилац из дубоког свемира не престаје фасцинирати астрономе широм свијета. Објект, за који се вјерује да је комета која потиче изван нашег Сунчевог система, већ је показао низ необичних карактеристика које је чине јединственом, пише Футурисм.

Промјена облика и боје

Астрономи су већ примијетили како 3И/АТЛАС мијења облик – његов реп постаје све дужи, а кома, големи облак гаса и прашине око језгра, све је израженија. Иако су то очекиване појаве за комету која великом брзином пролази близу Сунца, мјерења осјетљивим телескопима открила су и својства која ће бити предмет проучавања годинама.

Saša Matić

Сцена

Саша Матић искрено о кћерки, открио да ли има таленат за пјевање

Најновији преокрет догодио се овог седмице, када су ловац на комете Мајкл Џегер и његови колеге искористили потпуну помрчину Мјесеца како би снимили детаљну слику комете на тамном небу Намибије. Њихова запажања открила су да је кома објекта прешла из црвене у зелену боју, што је још један фасцинантан детаљ у одисеји овог ријетког међузвјезданог путника.

Објашњење научника

Астроном с Харварда Ави Лоеб, познат и као "ловац на ванземаљце", у недавном је блогу истакао како би промјена боје могла бити посљедица "наглог пораста производње цијанида". Научници претпостављају да се производња те хемикалије, заједно с никлом, драматично повећава како се 3И/АТЛАС приближава Сунцу.

Скупштина града Бањалука

Бања Лука

Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

Подаци тима телескопа АТЛАС, који је први уочио објект, сугеришу да се догађа "аномална еволуција". Према Лоебу, објект прелази с "распршивања сунчеве свјетлости прашином подигнутом с црвенкасте површине на производњу малих, оптички свијетлих ледених зрнаца, што је промијенило непрозирност облака материјала које испушта 3И/АТЛАС".

Комета или ванземаљски артефакт?

Иако је Лоеб раније износио могућност да би 3И/АТЛАС могао бити "ванземаљски артефакт" којег је послала интелигентна цивилизација, нова опажања све више потврђују да се ради о комети – иако врло необичној. Лоеб и даље истиче неколико изузетака које је чине посебном.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју

Посматрања су показала да објектом "доминира угљен-диоксид", који чини невјероватних 87 посто његове масе. Астроном је такође нагласио да је његова орбитална путања, која га води релативно близу Марса, Јупитера и Венере, изузетно необична, чинећи "3И/АТЛАС занимљиво аномалним у односу на познате ледене стијене", преноси Индекс.

Подијели:

Таг:

svemir

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Saša Matić

Сцена

Саша Матић искрено о кћерки, открио да ли има таленат за пјевање

7 ч

0
Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

Бања Лука

Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

7 ч

0
Словенија увела санкције Додику?

Република Српска

Словенија увела санкције Додику?

7 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Програмери

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner