Мистериозни објект који јури према нама мијења боју

Извор:
Индекс
11.09.2025
20:12
Коментари:0
Међузвјездани објект 3И/АТЛАС сљедећег мјесеца требао би проћи најближе Сунцу, те ће од наше звијезде бити удаљен око 203 милиона километара.
У међувремену, овај тајанствени посјетилац из дубоког свемира не престаје фасцинирати астрономе широм свијета. Објект, за који се вјерује да је комета која потиче изван нашег Сунчевог система, већ је показао низ необичних карактеристика које је чине јединственом, пише Футурисм.
Астрономи су већ примијетили како 3И/АТЛАС мијења облик – његов реп постаје све дужи, а кома, големи облак гаса и прашине око језгра, све је израженија. Иако су то очекиване појаве за комету која великом брзином пролази близу Сунца, мјерења осјетљивим телескопима открила су и својства која ће бити предмет проучавања годинама.
Сцена
Саша Матић искрено о кћерки, открио да ли има таленат за пјевање
Најновији преокрет догодио се овог седмице, када су ловац на комете Мајкл Џегер и његови колеге искористили потпуну помрчину Мјесеца како би снимили детаљну слику комете на тамном небу Намибије. Њихова запажања открила су да је кома објекта прешла из црвене у зелену боју, што је још један фасцинантан детаљ у одисеји овог ријетког међузвјезданог путника.
Астроном с Харварда Ави Лоеб, познат и као "ловац на ванземаљце", у недавном је блогу истакао како би промјена боје могла бити посљедица "наглог пораста производње цијанида". Научници претпостављају да се производња те хемикалије, заједно с никлом, драматично повећава како се 3И/АТЛАС приближава Сунцу.
Бања Лука
Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација
Подаци тима телескопа АТЛАС, који је први уочио објект, сугеришу да се догађа "аномална еволуција". Према Лоебу, објект прелази с "распршивања сунчеве свјетлости прашином подигнутом с црвенкасте површине на производњу малих, оптички свијетлих ледених зрнаца, што је промијенило непрозирност облака материјала које испушта 3И/АТЛАС".
Иако је Лоеб раније износио могућност да би 3И/АТЛАС могао бити "ванземаљски артефакт" којег је послала интелигентна цивилизација, нова опажања све више потврђују да се ради о комети – иако врло необичној. Лоеб и даље истиче неколико изузетака које је чине посебном.
Република Српска
Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју
Посматрања су показала да објектом "доминира угљен-диоксид", који чини невјероватних 87 посто његове масе. Астроном је такође нагласио да је његова орбитална путања, која га води релативно близу Марса, Јупитера и Венере, изузетно необична, чинећи "3И/АТЛАС занимљиво аномалним у односу на познате ледене стијене", преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму