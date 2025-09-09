Logo
Мушкарцу пресађен бубрег генетски модификоване свиње

Б92

09.09.2025

06:56

Мушкарцу пресађен бубрег генетски модификоване свиње

Американац из америчке савезне државе Њу Хемпшир постао је најновији пацијент којем је пресађен експериментални бубрег генетски модификоване свиње, саопштили су љекари из Опште болнице Масачусетс.

Пацијент, 54-годишњи Бил Стјуарт оперисан је 14. јуна и, према наводима болнице, добро се опоравља.

"Заиста сам желио да допринесем науци", изјавио је Стјуарт, за АП.

Љекарски тим истакао је још један значајан резултат- код претходног пацијента из исте савезне државе, Тима Ендруса, пресађени свињски бубрег функционише већ седам мјесеци, што је најдужи забиљежени период до сада, а претходни рекорд био је 130 дана.

На основу досадашњих искустава са неколико појединачних трансплантација, америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) одобрила је компанији еГенесис почетак клиничког испитивања трансплантације свињских бубрега (ксенотрансплантација) на људима, пише б92.

Више од 100.000 људи налази се на листи чекања за трансплантацију органа у САД, од чега већина чека бубрег, а хиљаде умиру пре него што дочекају одговарајући орган.

Научници генетски модификују свиње како би њихови органи били сличнији људским и мање подложни имунолошком одбацивању.

Др Ријела је истакао да су код Стјуарта прилагођене терапије за сузбијање одбацивања органа, као и код претходног пацијента.

Додао је да је још рано давати прогнозе о дуговјечности свињских бубрега код људи, али да би чак и привремено рјешавање проблема могло да донесе значајне користи пацијентима који чекају одговарајући људски орган.

