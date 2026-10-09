На дну мора пронађен бронзани прстен украшен приказом једног од седам чуда античког свијета

Аутор:АТВ редакција
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Мали бронзани печатни прстен, стар скоро двије хиљаде година и украшен приказом једног од седам чуда античког свијета, откривен је током подводних ископавања у египатском граду Александрији.
Мали бронзани печатни прстен извучен је са дна Средоземног мора на мјесту гдје се некада налазило острво Антиродос, дио краљевске четврти у древној луци Александрије познатој као Портус Магнус.
Заједничка мисија Европског института за подводну археологију (IEASM) и Врховног савета за антиквитете Египта пажљиво је истраживала ове потопљене рушевине, које је описао грчки географ Страбон крајем првог вијека прије нове ере.
Научници сматрају да само мјесто проналаска пружа кључне доказе о томе како је функционисала управа у овом древном средишту моћи.
„Ово откриће је од изузетног значаја јер указује на то да су се у легендарној палати вјероватно налазиле административне канцеларије директно повезане са свјетиоником", наводи Франк Годио, директор Европског института за подводну археологију.
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Овај угледни подводни археолог деценијама предводи истраживања на овом локалитету, марљиво мапирајући потопљене дијелове античких градова. Његов тим је од почетка пројекта педантно бележио сваки пронађени артефакт, постепено склапајући сложену слику о развоју лучког система.
У грчко-римском периоду, печатни прстенови су имали централну улогу у свакодневном пословању и званичној државној кореспонденцији. Званичници су их користили за овјеравање важних докумената утискивањем гравуре у врући восак или глину.
Такви предмети су истовремено служили као лични потпис и неоспорни симбол институционалног ауторитета особе која их је носила.
Чињеница да је овакав прстен пронађен на некадашњем краљевском острву наводи стручњаке на закључак да је палата остала административно активна све до другог вијека нове ере.
Александријски светионик, познат и као Фарос, изграђен је око 280. године прије нове ере током владавине Птоломеја II и представљао је једно од седам чуда античког свијета.
Његова грандиозна структура висока преко 100 метара доминирала је пејзажом сјеверне обале Африке и олакшавала поморску трговину у читавом региону. Грађевина је неометано служила својој сврси вијековима, све док је серија разорних земљотреса у средњем вијеку није претворила у непрепознатљиве подводне рушевине.
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Поред овог драгоценог артефакта, подводни истраживачи су недавно извадили и бројне комаде грнчарије, свакодневно посуђе и старе амфоре које потичу из различитих историјских епоха.
„Налаз је заиста изузетан, будући да до сада никада нисмо идентификовали слику древног свјетионика на печатном прстену", истакао је Хишам ел Лити, генерални секретар Врховног савјета за антиквитете Египта.
Египатски министар туризма и антиквитета, Шериф Фати, додатно је похвалио специјалисте, нагласивши да њихов труд на терену континуирано обогаћује глобално знање о једној од најважнијих античких метропола, преноси РТС.
Рад у источној луци још увијек није завршен, а након окончања тренутне сезоне ископавања очекује се прелазак мисије на нове дубине у оближњем заливу Абу Кир.
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