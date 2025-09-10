Logo
НАСА открила живот у дијелу Марса названом по мјесту из Српске

Телеграф

10.09.2025

18:09

Нови администратор свемирске агенције, Шон Дафи, изјавио је да је узорак који је прикупио ровер Персеверанце проглашен "најснажнијим доказом постојања живота" на Марсу, наводи "Дејли мејл".

На конференцији за новинаре одржаној данас, помоћник администратора НАСА-е Ник Фокс рекао је: "Ово је врста потписа који бисмо очекивали да је настао од нечега биолошког поријекла."

Истраживачи су се посебно фокусирали на необичне тачкасте структуре и облике налик семенкама у древним марсовским стијенама, који би могли да указују на постојање ситних облика живота у далекој прошлости.

Ове формације, које су добиле надимке "семенке мака" и "гепардове шаре", уочене су у стенама сличним муљу у области Неретва Валис, дијелу кратера Језеро, гдје је прије милијарди година постојала ријека.

Ровер истражује ову област још од свог слијетања на Марс 2021. године.

Научник Џоел Хуровиц открио је како ове сићушне формације пронађене у кратеру указују на постојање живота на Марсу пре милијарди година.

Роверови алати су открили хемикалије попут гвожђа и фосфора у овим тачкама, које могу настати када ситни микроби разграђују органски материјал, што је знак живота овде на Земљи.

Ровер је слао слике назад на Земљу, откривајући кристалне чврсте материје преостале од воде која тече по површини и црвенкасто подручје које је садржало органска једињења и извор енергије за оно што је могао бити микробни живот.

Научници су примјетили структуре сличне венама свуда, откривши да су у питању бели калцијум сулфат.

Кристалне чврсте материје на површини Марса су наслаге тврде воде које су оставиле древне подземне воде које теку кроз сада прашњави пејзаж.

Између тих "вена" налазиле су се траке материјала црвенкасте боје које сугеришу присуство хематита, једног од минерала који Марсу даје његову препознатљиву рђасту нијансу.

(Телеграф)

