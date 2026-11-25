Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Готово пола милијарде људи у свијету живи на надморским висинама изнад 1.500 метара, што је граница на којој почиње високопланинско окружење. На тим висинама нижи ниво кисеоника у ваздуху изазива физиолошке ефекте хипоксије. Ново истраживање, спроведено у Кини, бавило се питањем како дуготрајна изложеност таквим условима утиче на људски мозак, пише Сајенс алерт.
Тим истраживача са Четвртог војномедицинског универзитета у Кини у недавној студији објаснио је да је централни нервни систем посебно осјетљив на недостатак кисеоника.
"То узрокује когнитивне потешкоће, попут продуженог времена реакције, те смањене пажње, памћења и извршних функција", наводе аутори.
Истакли су да је истраживање функционалних карактеристика мозга у хипоксичним условима кључно за разумијевање људског прилагођавања и неуронских механизама који стоје иза неуролошких болести повезаних са надморском висином.
Раније студије показале су да живот на великим надморским висинама може промијенити активност у дијеловима мозга задуженим за вид, кретање и извршне функције. Међутим, до сада није било јасно како хронична хипоксија утиче на међусобну повезаност великих можданих мрежа.
Кинески научници усмјерили су се на три кључне мреже: мрежу подразумијеваног режима рада (DMN), која је активна током унутрашњих мисаоних процеса, мрежу извршне контроле (ECN), која помаже при усмјеравању пажње и обављању задатака, те мрежу истакнутости (SN), која помаже у препознавању важних надражаја.
У истраживању су учествовале 164 здраве одрасле особе са три локације у Кини које се налазе на различитим надморским висинама. Једна група била је из Сијана (400 метара), друга из Ланџоуа (1.500 метара), а трећа из Ласе на Тибету (3.600 метара).
Учесници из Ланџоуа и Ласе у просјеку су на тим висинама живјели једну до двије године, а претходно су становали у низијама. Истраживачи су свима мјерили засићеност крви кисеоником и користили функционалну магнетну резонанцу (fMRI) за процјену функционалне повезаности у мозгу.
**Јача повезаност као одговор на хипоксију**
Као што се и очекивало, засићеност крви кисеоником била је нижа код људи који живе на већим надморским висинама. У Сијану је износила 97,1 одсто, у Ланџоуу 96,1 одсто, а у Ласи 91 одсто. Међутим, снимци мозга открили су значајније промјене.
Иако је повезаност унутар главних мрежа била углавном слична код свих учесника, научници су утврдили знатно јачу функционалну повезаност између пет парова можданих регија код група са већих надморских висина. У поређењу са групом из низијског Сијана, људи из Ланџоуа и Ласе показали су јаче везе између медијалног префронталног кортекса и лијевог задњег паријеталног кортекса, као и између неколико других кључних регија.
Истраживачи су открили да је појачана повезаност између ових регија мозга повезана са нижом засићеношћу крви кисеоником. То упућује на закључак да мозак реорганизује своју активност као одговор на смањену доступност кисеоника.
"То би могло представљати адаптивну реорганизацију динамике мрежа под утицајем хроничне хипоксије. Ријеч је о облику неуропластичности који потенцијално омогућава интегрисанију обраду података или надокнађује регионалну неефикасност у захтјевном окружењу", објашњавају аутори.
Ипак, напомињу да њихови подаци не могу са сигурношћу утврдити да ли је ријеч о компензацијском прилагођавању или о претклиничком помаку ка мање ефикасном стању.
Аутори признају да је узорак био мали и да будућа истраживања треба да обухвате веће групе. Будући да је студија била опсервациона, не може утврдити узрочно-посљедичну везу. Упркос томе, налази јасно показују да се у мозгу дешавају промјене.
"Наши подаци указују на то да хипоксија на великим надморским висинама значајно утиче на повезаност између три основне велике мождане мреже", закључују аутори.
Сматрају да би њихови резултати могли помоћи у разумијевању утицаја великих надморских висина на когнитивне функције и у развоју циљаних терапијских интервенција.
Студија је објављена у научном часопису Медсајенс (MedScience).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму