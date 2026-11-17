Аутор:АТВ редакција
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Популација једне од најријеђих врста китова на свијету, сјеверноатлантских правих китова, опала је након што је посљедњих година биљежила раст, и сада броји само 382 јединке, упозорили су данас научници, наводећи да би та врста и даље могла да буде у опасности од изумирања.
Научници су у годишњој процени бројности ове врсте, навели да садашњи број сјеверноатлантских правих китова представља пад од око два одсто у односу на прошлогодишњу процјену.
Та врста китова десеткована је током више вијекова комерцијалног лова на китове који је углавном окончан тридесетих година прошлог вијека, а данас је угрожена заплитањем у рибарске мреже и сударима са бродовима.
"Ове пријетње, заједно са загријавањем океана, допринијеле су томе да популација остане на ниском нивоу", изјавила је предсједница Конзорцијума за сјеверноатлантске праве китове Хедер Петис.
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Она је објаснила да је загревање океана довело до померања њихових извора хране, због чега су и китови почели да се крећу ка подручјима океана која нису заштићена од судара са бродовима и заплитања у рибарску опрему.
Бројност ових китова опала је за око 25 одсто у периоду од 2010. до 2020. године.
Посљедњих година ситуација је била нешто охрабрујућа, али научници и организације за заштиту природе упозоравају да су овим китовима потребне године са великим бројем новорођених јединки, уз увођење нових мера заштите, како би популација имала прилику да се обнови.
Сјеверноатлантски прави китови могу да достигну тежину од око 68.000 килограма, а током зиме доносе младунце на свијет у приобалним водама америчких савезних држава Северна и Јужна Каролина, Флорида и Џорџија, а затим се селе на сјевер, у подручја за исхрану уз обале Нове Енглеске и Канаде, преноси Спутник.
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