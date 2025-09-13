Научник изнио шокантне тврдње: Има доказ да сви живимо у симулацији!

13.09.2025
17:07
Коментари:0
У филму ''Матрикс'' из 1999. године, Томас Андерсон (познат и као Нео) открива истину која превазилази све истине — универзум је симулација.
Док та премиса пружа сјајан материјал за научну фантастику (и објашњава како Нео може да научи кунг-фу за око пет секунди), идеја није толико строго сврстана у одјељак фикције као што би се очекивало, пише Popular Mechanics.
Научник Мелвин Вопсон са Универзитета у Портсмоутху, који проучава могућност да је Универзум заиста дигитални еквивалент, ослања се на филмску паралелу. У чланку објављеном на сајту ''The Conversation'' Вопсон је призвао сјај из СФ дјела браће Wachowski, а отприлике у исто вријеме објавио је и књигу на ту тему - Reality Reloaded, суптилан омаж наслову мање успјешног наставка Matrixa. Иако је он само један од многих који су разматрали ту идеју, Вопсон тврди да поседује оно што претходни мислиоци нису имали: доказе.
''У физици постоје закони који управљају свиме што се дешава у универзуму, на примјер како се објекти крећу, како енергија тече и тако даље. Све се заснива на законима физике'', рекао је Вопсон још 2022. ''Један од најмоћнијих закона је други закон термодинамике, који утврђује да ентропија - мјера нереда у изолованом систему - може само да расте или остане иста, али никада да се смањи.''
Занимљивости
Исценирао нестанак да би побјегао са другом женом
На основу овог познатог закона, Вопсон је очекивао да би ентропија у информационим системима - коју је његова ранија истраживања дефинисала као ''пето стање материје'' - такође требало да расте током времена. Али она не расте. Умјесто тога, остаје константа, или чак опада до минималне вриједности у равнотежи. Ово је у директном супротности са другим законом термодинамике, што је навело Вопсона да усвоји Други закон информационе динамике (или инфодинамику).
Љубав и секс
Доктор ухваћен са медицинском сестром како размјењују страсти, док је пацијент био под анестезијом
''Знамо да се универзум шири без губитка или добијања топлоте, што захтјева да укупна ентропија универзума буде константна,“ написао је Вопсон у The Conversation.
''Међутим, такође знамо из термодинамике да ентропија увијек расте. Тврдим да то показује да мора постојати друга ентропија - информациона ентропија - која балансира повећање.''
Вопсон тврди да овај закон игра улогу у атомској физици (распоред електрона), космологији (види горе) и биолошким системима. У посљедњој области Вопсон износи велику тврдњу: супротно Чарлсу Дарвину и његовој идеји да мутације настају насумично, мутације заправо настају тако да се информациона ентропија минимизира. Вопсон је анализирао стално мутирајући вирус САРС-ЦоВ-2 (познат и као ЦОВИД-19), а његов рад о тој истрази - објављен у часопису АИП Адванцес - показује ''јединствену корелацију између информације и динамике генетских мутација.''
Љубав и секс
Исповијест: Преварила мужа са колегом са посла, карма је стигла брже него икад
По мишљењу Вопсона, све ово заједно сугерише да Други закон инфодинамике такође може послужити као доказ да живимо у симулацији.
''Супер сложен универзум попут нашег, ако би био симулација, захтјевао би уграђену оптимизацију података и компресију како би се смањила рачунарска снага и захтјеви за складиштењем података потребних за покретање симулације'', написао је Вопсон у The Conversation.
''Управо то и посматрамо око себе, укључујући дигиталне податке, биолошке системе, математичке симетрије и цијели универзум.''
Економија
Злато наставља да обара све рекорде!
Све ове тврдње захтјевају значајна даља тестирања и верификацију прије него што се уопште сматрају вјероватним, и као што ИФЛСајенс примјећује, постоји подједнак број истраживачких радова који оспоравају нашу дигиталну егзистенцију колико има и оних који промовишу њену научну неизбјежност. Могуће је да Други закон инфодинамике Вопсона може довести до интересантних открића, али питање које је прво поставио Платóн остаје без одговора, преноси Аваз.
Љубав и секс
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму