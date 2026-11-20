Аутор:АТВ редакција
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Компанија "Rockstar Games" потврдила је да играчи у новој игри "ГТА 6" више неће моћи да унајмљују проститутке, чиме је уклоњена једна од најдуговјечнијих опција у овом серијалу, која је била доступна још од "ГТА 3".
Како је потврђено у интервјуу за портал "Shacknews", ова функција у потпуности је избачена из нове игре, а из компаније наводе да је разлог томе жеља да се већи фокус стави на однос и романтичну причу између главних ликова Џејсона и Лусије.
Из "Rockstara" су објаснили да је "ГТА 6" прича о пару који се налази у невољи и заједно је у бјекству, те да су елементи игре осмишљени тако да подрже управо такву причу.
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"ГТА 6" је игра о пару у невољи, љубавницима у бјекству. Иако смо много тога пренијели из претходних наставака, све што смо имплементирали у шестици урађено је како би подржало дух приче коју смо жељели да испричамо и системе играња које смо жељели да проширимо, попут система потјере, радија, пљачки и крађе аутомобила", навели су из компаније.
Додали су да многи елементи из претходних игара неће бити присутни у новом наставку, али да сматрају да су све функције које су задржали неопходне за причу и доживљај који желе да пруже играчима.
Више детаља о односу главних ликова открио је Роб Нелсон, један од челника студија "Rockstar North", у интервјуу за "The Verge".
Он је објаснио да је развојни тим желио да промијени начин на који играчи доживљавају прелазак између главних ликова у односу на "ГТА 5", у којем су Мајкл, Френклин и Тревор водили углавном одвојене животе и сусретали се у одређеним дијеловима приче.
За разлику од њих, Џејсон и Лусија замишљени су као пар чак и када играчи не учествују у мисијама, а њихов однос биће приказан кроз свакодневне активности и различите интеракције.
Међу њима су заједничко гледање телевизије, одлазак на плес и кување кафе једно другом, а игра ће имати и посебно дугме за држање за руке. Нелсон је појаснио да играчи морају непрестано држати то дугме како би остварили ову интеракцију, што је развојном тиму показало на који начин играчи могу активно учествовати у изградњи односа између ликова.
Колико ће времена посветити овом дијелу игре, зависиће од самих играча. Нелсон је за "The Guardian" рекао да Џејсон и Лусија причу започињу заједно, али да ће од играча зависити да ли ће њихов однос остати романтичан.
Када нису заједно, ликови ће моћи да се позивају телефоном и размјењују поруке, док њихови сусрети неће подразумијевати само романтичне активности. Тако би заједнички излазак могао да се заврши одласком на пиће, али и пљачком продавнице пића.
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