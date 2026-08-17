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Нови приступ у лијечењу Алцхајмерове болести: Побољшања видљива послије три мјесеца

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 15:13

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Рубикова коцка (позната и као Магична коцка или Мађарска коцка) је механичка 3Д комбинациона слагалица коју је 1974. године изумио мађарски проналазач и професор архитектуре Ерне Рубик.
Фото: pexels/SHVETS production

Значајан напредак у проучавању и лијечењу Алцхајмерове болести остварили су руски научници, који су предложили и примијенили нови приступ заснован на селективном уклањању одређених супстанци.

"Стручњаци у Kлиничкој болници Универзитета Сеченов су пионири у новој стратегији лијечења пацијената са Алцхајмеровом болешћу - селективној плазма сорпцији екстрацелуларне ДНK", наводи се у саопштењу које је објавила агенција ТАСС.

Нови приступ је тестиран у пилот клиничком испитивању. Ток лијечења се састојао од три сесије, размакнуте два до три дана. Пацијенти су процјењени пре и послије лијечења коришћењем неуропсихолошког тестирања, анализе биомаркера цереброспиналне течности и магнетна резонанца мозга. Три мјесеца након лијечења, специјалисти су забиљежили побољшања у памћењу, пажњи и брзини обраде информација, као и позитивну динамику у свакодневном функционисању пацијената мјерено ADCS-MCI скалом, наводи се у извјештају.

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Код Алцхајмерове болести тренутно се користе лијекови који могу да побољшају когнитивне функције, док се терапије засноване на моно и поликлоналним антителима и даље проучавају, али имају ограничену ефикасност и могу изазвати значајне нежељене ефекте, кажу стручњаци.

Руски научници су зато усмјерили пажњу на неутрофилне екстрацелуларне замке (NET), структуре које настају дјеловањем одбрамбених ћелија организма и које, када их има превише, могу да подстакну упалу, повећају пропустљивост крвних судова и допринесу нагомилавању β-амилоида и оштећењу неурона. Њихов нови приступ заснива се на селективном уклањању из крвне плазме екстрацелуларне ДНК и повезаних инфламаторних фактора, чиме би се смањило системско запаљење код пацијената.

Према ријечима стручњака, раније нису постојале методе које би могле да селективно смање оптерећење екстрацелуларних замки неутрофила и циркулишуће екстрацелуларне ДНK код пацијената са Алцхајмеровом болешћу.

(рт балкан)

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Тагови :

наука

Алцхајмерова болест

лијекови

лијечење

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