Аутор:АТВ редакција
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Нова блог објава главног научника компаније OpenAI, Јакуба Пахоцког, разматра потенцијална ограничења у развоју вјештачке интелигенције, са фокусом на мјеру познату као перплексност.
Расправа о успоравању развоја ове технологије постала је посебно актуелна након упозорења бившег истраживача компанија OpenAI и Anthropic да се водеће технолошке фирме „коцкају нашим животима“.
Чак је и документација компаније Anthropic за иницијалну јавну понуду (IPO) наговијестила да би развој вјештачке интелигенције могао представити „катастрофалне или егзистенцијалне ризике по друштво“.
Извршни директор компаније Anthropic, Дарио Амодеи, објавио је план за контролу темпа развоја водећих технологија, који су подржали извршни директор OpenAI-ја Сем Алтман и први човјек компаније SpaceX Илон Маск.
Амодеи је позвао компаније да се усагласе око заједничких безбједносних стандарда и ограничења неконтролисаног напретка АИ технологије.
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Како би се поставила граница у развоју, претходно је потребно договорити начин мјерења брзине тог напретка. Објава Пахоцког коју је Сем Алтман описао као „најважнију ствар коју је OpenAI објавио у посљедње вријеме“ сугерише да би управо перплексност могла бити та универзална мјера.
Према аргументацији Пахоцког, класични тестови који се фокусирају на примијењене способности вјештачке интелигенције брзо застаријевају.
Насупрот томе, перплексност која мјери колико добро модел у просјеку предвиђа сљедећи токен, при чему нижа перплексност означава боља предвиђања – остаје информативна кроз све фазе развоја.
Блог објава садржи и графикон који приказује континуирани пад перплексности код OpenAI модела, почевши од верзије GPT-3.5.
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„GPT-4 је са нивоом од око 0,91 био вешт у коришћењу ланчаног резоновања (chain-of-thought), што је подстакло стварање савремених модела за резоновање. Сада, када смо достигли вредности испод 0,8, сведочимо појави трансформативних способности у областима као што су сајбер-безбедност и математика“, навео је Пахоцки.
Пахоцки сматра да би перплексност могла послужити као основа за заједничко мјерило опште интелигенције, на основу којег би компаније успоставиле заједничка ограничења.
Прихватањем перплексности као стандардне мјере напретка, технолошки гиганти обавезали би се да неће прелазити одређени праг све док способност људи да разумију и прате понашање вјештачке интелигенције не достигне конкретну прекретницу, преноси б92.
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