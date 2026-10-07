Ове птице су дио културе и фолклора: Људи, бука и клима мијењају њихово понашање

Аутор:АТВ редакција
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Двије студије индијских истраживача показале су да пораст људске активности утиче на станиште и начин комуникације хималајског монала, птице која је важан дио културе и фолклора региона, објавио је ББЦ.
Истраживачи из Утараканда су током пет година проучавали монала и утврдили да развој инфраструктуре, туризам и бука мијењају услове у којима ова врста живи.
Једна студија показала је да се птице помјерају на веће надморске висине јер њихова природна станишта на алпским ливадама постају све више оптерећена људском активношћу. Друга студија показала је да монал мијења своје „оглашавање“ у бучним срединама.
Истраживачи су снимили више од 700 позива монала на двије локације и утврдили да су птице у бучнијим подручјима производиле звуке са знатно вишим вршним фреквенцијама, док су њихови позиви били и краћи.
Истраживачи су навели да промјене представљају флексибилан одговор на различита акустична окружења и не значе нужно трајну или еволутивну промену врсте. Ипак, значајне промјене у комуникацији могу да утичу на успјех птица у парењу.
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Студија о станишту предвиђа да ће климатске промјене до 2100. године додатно смањити и дестабилизовати подручја погодна за монала широм индијских Хималаја. Промјене би могле да приморају птице да се селе на веће надморске висине и мања, међусобно неповезана подручја, што би отежало размножавање и повећало ризик од дугорочног смањења популације.
Истраживачи истичу да је монал важан показатељ здравља екосистема сјеверозападних Хималаја.
Они наводе да су налази прелиминарни и да су потребна додатна истраживања, али да двије студије указују на шири еколошки притисак у региону изазван људском активношћу и климатским промјенама.
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