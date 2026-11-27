Аутор:АТВ редакција
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Екстремне глобалне врућине током 2023. и 2024. године довеле су до рекордног пада нивоа воде у језерима, ријекама и акумулацијама широм свијета, показала је најновија међународна студија.
Анализа глобалних водених система, спроведена у оквиру сарадње коју је предводила Кинеска академија наука, показала је да су залихе површинских слатких вода на планети нагло опале током те двије године, које су уједно биле и најтоплије од када постоје мјерења, пренио је лист Гардијан.
Проток воде у свјетским ријекама опао је на ниво који је око 5,7 одсто испод уобичајеног, док су се залихе воде у језерима и акумулацијама смањиле за 9,5 процената.
Како се планета загријава, циклус воде постаје све екстремнији, при чему топлија атмосфера извлачи више влаге из тла, ријека и језера, а загријано земљиште додатно убрзава испаравање, преноси Танјуг.
Та влага затим пада у облику обилних киша на другим мјестима, често изнад океана, што доводи до израженијих осцилација између суша и поплава.
То је значило да су током 2023. и 2024. године реке имале низак водостај чак и у подручјима која су била погођена озбиљним поплавама.
До ових закључака истраживачи су дошли комбиновањем података о протоку воде у 150 великих свјетских ријечних сливова са сателитским подацима који су пратили више од 1,2 милиона језера и акумулација у периоду од 1991. до 2025. године.
Једна од ауторки студије, Сулагна Мишра, изјавила је да ови налази указују на значајан парадокс климатских промјена, при чему топлија атмосфера не значи нужно да је на копну доступно више воде.
“Иако су се глобалне падавине током овог периода повећале, већи дио те додатне кише пао је изнад океана, док су многи копнени региони забиљежили значајан дефицит воде”, указала је она.
Аутори наводе да резултати студије указују на то колико су свјетски водни ресурси рањиви, а промјене у залихама слатке воде представљају један од главних начина на који климатска криза утиче на људе и природу.
Како се планета све више загријава, постаје све теже да се предвиди колико ће воде бити на располагању, упозорили су научници.
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