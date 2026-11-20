Аутор:АТВ редакција
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Русија планира да објави кувар са рецептима из свемира, најавио је шеф Одјељења за свемирску исхрану у руском Истраживачком институту за индустрију прехрамбених концентрата и специјалну прехрамбену технологију Андреј Ведерников.
"Припремање хране у свемиру је опуштајуће, а космонаути спремају јела на орбиталној станици", рекао је Ведерников на омладинском фестивалу "Свемир је близу", одржаном на Високој школи економије Националног истраживачког универзитета.
Он је навео да се на орбиталној станици налазе сто за припрему хране, различити прибори, попут ножева, и мала рерна за загријавање хране, пренио је ТАСС.
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Космонаути су, на примјер, током боравка у свемиру припремали пицу, суши, салату "Оливије" (руску салату), "харингу под бундом" (традиционално руско јело које се служи за Божић и Нову годину) и бројна друга јела.
Ведерников је раније за ТАСС рекао да је планирано да нови теретни брод "Прогрес МС-36" у новембру на Међународну свемирску станицу допреми свјеже воће, конзервирану и лиофилизовану храну (храну сушену замрзавањем у вакууму), укључујући сушено месо дивљачи, омлете и јогурт.
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