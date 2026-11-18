Аутор:АТВ редакција
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Руски научници развијају мРНК лијекове против рака дебелог цријева у сарадњи са водећим онколошким центрима у земљи, изјавио је за РИА Новости директор центра Сергеј Ачкасов.
"Национални медицински истраживачки центар за колопроктологију који има велико искуство у лечењу колоректалног карцинома, одлучио је да се придружи конзорцијуму за развој мРНК препарата против рака дебелог црева. Већ смо направили прве важне кораке у том правцу", рекао је Ачкасов.
Појаснио да је колоректални карцином међу водећим малигним обољењима по учесталости и смртности, како у свијету, тако и у Русији. Како је навео, опасност од овог тумора огледа се у томе што се развија различитим молекуларним путевима.
Због тога не постоји универзално рјешење, већ су за ефикасно лечење неопходни персонализовани препарати, укључујући и оне засноване на мРНК технологији", нагласио је Ачкасов, преноси РТ Балкан.
Стручњак је навео да је до сада описано око десет наслиједних синдрома који могу довести до развоја рака дебелог цријева, али да се 95 одсто случајева односи на ненасљедне облике ове болести.
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"Свесни смо да смо тек на почетку пута којим прије нас нико није ишао и да нас очекују бројне тешкоће. Ипак, чврсто смо одлучили да кренемо тим путем, јер вјерујемо да се пут савладава ходањем", закључио је Ачкасов.
Први пацијент који је примио руску мРНК вакцину против рака "Неоонковак" завршио је лијечење меланома, а досадашње контроле нису откриле нове туморе. Његово здравствено стање прати се сваког мјесеца, а надзор ће трајати три године, саопштено је.
Вакцина против рака креирана је коришћењем мРНК технологије, тако да припрема имуни систем да уништи малигне туморе и метастазе. За сваког пацијента се прави индивидуална вакцина на основу његових генетских података, пошто ниједан тумор није исти, наглашава се. Први пут је примјењена у априлу 2026. године код пацијента са меланомом коже.
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