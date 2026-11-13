Сумњате да неко кришом чита ваше поруке? Ево како да провјерите

Аутор:АТВ редакција
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Ако је неко бар једном имао ваш телефон у рукама, могао је да повеже ваш Воцап са својим рачунаром и чита све поруке које добијате. А да ли се то заиста и десило - можете да провјерите за неколико секунди.
Воцап омогућава да исти налог користите на више уређаја, на примјер на рачунару преко Воцап Веба. То је практично, али има и лошу страну - може некоме да омогући приступ вашим порукама.
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Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају да су преузимања Воцап налога све чешћа. Нападачи онда пишу вашим контактима у ваше име, од којих често траже да им хитно позајме новац.
Како да провјерите:
На листи треба да буду само уређаји које сте сами повезали, као што су ваш рачунар или таблет. Ако умјесто листе видите само екран који објашњава ову могућност и нуди вам да повежете уређај, значи да до сада то нисте урадили и да сте безбједни.
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За додатну заштиту укључите двофакторску верификацију. Ова опција налази се у Подешавањима, у дијелу Налог. Када је укључена, нико не може да региструје ваш број на новом уређају без ПИН-а који само ви знате.
(Мондо)
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