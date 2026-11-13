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Сумњате да неко кришом чита ваше поруке? Ево како да провјерите

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АТВ редакција
13.11.2026 13:30

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Воцап
Фото: pexels/Image Hunter

Ако је неко бар једном имао ваш телефон у рукама, могао је да повеже ваш Воцап са својим рачунаром и чита све поруке које добијате. А да ли се то заиста и десило - можете да провјерите за неколико секунди.

Воцап омогућава да исти налог користите на више уређаја, на примјер на рачунару преко Воцап Веба. То је практично, али има и лошу страну - може некоме да омогући приступ вашим порукама.

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Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају да су преузимања Воцап налога све чешћа. Нападачи онда пишу вашим контактима у ваше име, од којих често траже да им хитно позајме новац.

Како да провјерите:

  • Отворите Воцап и уђите у Подешавања.
  • Изаберите Повезани уређаји.
  • Погледајте листу. Уз сваки уређај пише када је посљедњи пут био активан.
  • Ако видите уређај који не препознајете, додирните га и изаберите одјаву.

На листи треба да буду само уређаји које сте сами повезали, као што су ваш рачунар или таблет. Ако умјесто листе видите само екран који објашњава ову могућност и нуди вам да повежете уређај, значи да до сада то нисте урадили и да сте безбједни.

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За додатну заштиту укључите двофакторску верификацију. Ова опција налази се у Подешавањима, у дијелу Налог. Када је укључена, нико не може да региструје ваш број на новом уређају без ПИН-а који само ви знате.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воцап

апликација

Мобилни телефон

порука

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