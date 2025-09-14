Сунце на Земљи: Највећи пројекат човјечанства улази у критичну фазу

Извор:
Агенције
14.09.2025
17:25
Коментари:0
У јужној Француској инжењери започињу најделикатнију и одлучујућу фазу реализације највећег научног пројекта у људској историји – склапање језгра Токамака у оквиру ИТЕР-а, међународног експеримента нуклеарне фузије који подржава 35 држава.
Циљ је направити исту реакцију која покреће Сунце и тиме отворити пут ка практично неограниченом и чистом извору енергије.
Регион
Рај испуњен миром на свега четири сата од нас
У средишту процеса налази се вакумска посуда ширине 19 метара, састављена од девет челичних сектора, сваки тежак око 440 тона.
Када буде потпуно заварен и запечаћен, цијели систем ће имати масу већу од 5.200 тона, што га чини већим и сложенијим од многих ратних бродова.
Посао је повјерен америчкој компанији Вестингхаус, у сарадњи са европским партнерима Ансалдо Нуклеаре и Валтер Тосто. Грешке нису дозвољене јер додир плазме са зидовима коморе значио би неуспех читавог експеримента.
ИТЕР је симбол ријетке глобалне сарадње. Европска унија и Јужна Кореја дијеле израду сектора вакумске посуде, док Сједињене Америчке Државе испоручују гигантске суправодљиве магнете, а Јапан кључне доијелове централног соленоида.
Заједнички напор добио је надимак "нуклеарне Уједињене нације“, јер наука овдје замјењује политику као универзални језик.
Сцена
Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање
Иако је првобитни план предвиђао прво паљење плазме још 2018. године, бројна кашњења и измјене помјерили су рокове. Према најновијем плану, ИТЕР ће започети деутеријум-деутеријум фазу 2035. године, а први експериментални рад са деутеријум-тритијум горивом очекује се 2039.
иљ је постизање Кју фактора 10, производњу 500 мегавата фузионе енергије уз унос од само 50 мегавата енергије загријавања.
ИТЕР неће производити струју за мрежу, већ служи као доказ концепта, док ће насљедник ДЕМО бити прва електрана на фузиони погон.
Упркос годинама рада које тек предстоје, склапање вакумске посуде означава прелазак из фазе пројектовања у стварну оперативну конструкцију.
Научници истичу да је циљ ИТЕР-а да "затвори Сунце у челични прстен“ и тиме понуди свијету практично неисцрпан, безбједан и еколошки чист извор енергије.
Како је рекао Винстон Черчил у другом контексту: "Ово није крај. Није чак ни почетак краја. Али је, можда, крај почетка".
Управо тако данас изгледа ИТЕР, почетак краја наше зависности од фосилних горива, преноси "Дејли Галакси".
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
33
17
29
17
27
Тренутно на програму