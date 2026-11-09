Тасманијски тигар на корак од повратка: Сан о оживљавању изумрле врсте постаје стварност

Аутор:АТВ редакција
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Америчка биотехнолошка компанија „Colosal Biosciences“ и аустралијски научници тврде да су на прагу оживљавања тасманијског тигра, изумрлог прије скоро 90 година. Иако су објавили низ научних радова, дио стручне јавности је скептичан и обрезан.
Тасманијски тигар, познат и као тилацин, био је торбарски предатор са пругама на леђима, посљедњи пут виђен 1936. године када је посљедња позната јединка угинула у зоолошком врту у Хобарту. Ловљен до истребљења због наводне претње сточарству, постао је симбол изумирања. Данас, идеја о његовом повратку више не припада искључиво научној фантастици.
Тим компаније „Colosall“ тврди да је реконструисао геном тилацина са прецизношћу већом од 99,9 одсто, што га чини најкомплетнијим древним геномом до данас. Успех је омогућен захваљујући изузетно очуваном примерку - глави тилацина старој 110 година чуваној у етанолу. За разлику од већине древних узорака, овај је задржао дуге секвенце ДНК.
Поред тога, научници су успјели да изолују и молекуле РНК, који су знатно нестабилнији. РНК пружа увид у то који су гени били активни.
„Са овим ресурсом моћи ћемо да утврдимо шта је тилацин могао да окуси, омирише, какав је вид имао, па чак и како је функционисао његов мозак“, објаснио је професор Ендру Паск са Универзитета у Мелбурну.
Посједовање генетског кода је само први корак. План подразумева коришћење технологије ЦРИСПР за измјену генома најближег живог сродника тилацина – дебелорепог дунарта, малог торбара величине миша. Упоређивањем генома, истраживачи идентификују кључне разлике и потом „преправљају“ ДНК дунарта.
Last week was a major moment for Colossal. With a major new investment in de-extinction comes major progress for our key projects. This is just a small sampling of some of the progress we've made on the thylacine project with much more to come. 🧵👇
Stay tuned for updates on our other keystone species 🦣🐅🦤— Colossal Biosciences® (@colossal) January 21, 2025
Тим је већ извршио више од 300 јединствених генетских измена у ћелијама дунарта. Паралелно су остварени и пионирски кораци у асистираној репродуктивној технологији. Научници су развили методе за индукцију овулације код дунарта и успјели да одгаје ембрионе у вјештачком уређају налик материци. Ове технологије би могле имати примену у очувању угрожених торбара, попут тасманијског ђавола.
Упркос оптимизму, многи научници позивају на опрез, а главни приговор је недостатак рецензираних научних радова.
„Вољела бих да видим објављене податке пре него што се превише узбудим“, изјавила је Парвиндер Каур, директор ДНА Аустралија.
Други су скептичнији у погледу изводљивости пројекта.
Кристофер Хелген, научник у Аустралијском музеју, сматра да је савршен геном „мали дио слагалице“ и не представља приручник за састављање животиње.
Он истиче да су тилацин и дунарт раздвојени са 40 милиона година еволуције, упоређујући покушај са уређивањем генома пса како би се добила мачка, преноси РТС.
Пројекат отвара и бројна етичка питања: да ли би новац био боље потрошен на очување постојећих врста и каква би била добробит животиња створених у лабораторији? Док једни виде „васкрснуће“ тилацина као исправљање историјске неправде, други га називају „науком из бајке“.
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