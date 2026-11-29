Аутор:АТВ редакција
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Европски одбор за заштиту података (ЕДПБ) предложио је увођење технологије која би омогућила да ваш телефон добије упозорење када неко у непосредној близини снима паметним наочарима. Предлог је дио шире иницијативе европских регулатора за спречавање тајног снимања људи без њиховог пристанка.
За разлику од мобилних телефона, код паметних наочара често је тешко примјетити да је камера укључена. Регулатори зато предлажу увођење блутут сигнала, јачих свјетлосних индикатора и звучних упозорења током снимања.
Поједине европске државе већ припремају много строже мјере. Норвешка планира привремену забрану коришћења паметних наочара на одређеним јавним мјестима, међу којима су паркови, плаже, музеји, тржни центри и школе.
Холандска агенција за заштиту података отишла је толико далеко да је 19. новембра препоручила грађанима да не купују ове уређаје, наводећи ризике по приватност и безбједност корисника и пролазника, преноси телеграф.
Мета, која држи 84 одсто глобалних испорука паметних наочара, већ је изменила софтвер својих Реј-Бан модела друге генерације. Камера се аутоматски деактивира ако корисник прекрије или модификује индикатор снимања, док његово физичко уклањање трајно онеспособљава камеру, преноси ИЕЕЕ Спектрум.
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Европски регулатори желе и аутоматско замућивање лица пролазника, ограничавање непрекидног снимања и преноса уживо, као и обраду осјетљивих података директно на наочарима умјесто на удаљеним серверима.
У Њемачкој је организација ХатеАид поднијела кривичну пријаву против компанија Мета, Реј-Бан, Оаклеy и неколико трговаца, позивајући се на закон који забрањује продају уређаја намењених прикривеном снимању.
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