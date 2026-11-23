Аутор:АТВ редакција
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Популарна апликација Воцап започела је тестирање сопствене клауд услуге за израду резервних копија, омогућавајући корисницима да историју разговора, фотографије и друге податке чувају директно на јeговим серверима.
У оквиру ове велике промјене, свим корисницима биће омогућено 2 гигабајта бесплатног простора, уз обавезну заштиту енд-ту-енд енкрипцијом.
За разлику од досадашње праксе у којој су корисници Андроида користили Гугл драјв, а власници Ајфона Ајклауд, нова опција нуди директну алтернативу.
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Корисници ће моћи да бирају да ли желе да чувају резервне копије на Воцап серверима или да наставе са коришћењем постојећих Гугл и Епл сервиса, што је посебно значајно за оне са попуњеним капацитетима на тим налозима.
Поред 2 ГБ бесплатног простора за сваког корисника, предвиђене су и опције већег капацитета.
Према наводима портала WABetaInfo, претплатници на WhatsApp Plus добијају 100 ГБ простора, док корисници одређених Meta One пакета могу остварити и до 4 терабајта простора, што пружа значајне могућности за чување великог броја медијских датотека.
Све резервне копије на Воцап серверима биће заштићене енд-ту-енд енкрипцијом. Заштита се активира помоћу passkey опције или посебног кључа за енкрипцију од 64 цифре.
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Садржај резервне копије тиме остаје доступан искључиво кориснику који посједује приступни кључ, без могућности приступа за Воцап или компанију Мета.
Тестирање нове функције тренутно се спроводи на бета верзији 2.26.46.4 за Андроид и тестној верзији 26.45.10.71 за иОС уређаје. Званични датум када ће опција бити омогућена свим корисницима широм свијета још није објављен.
Важно је напоменути да резервне копије сачуване на Воцап серверима тренутно не омогућавају директно пребацивање разговора приликом преласка са Андроид платформе на иОС или обрнуто. За промјену оперативног система и даље је неопходно користити Воцапову уграђену функцију за директан пренос података између уређаја.
(Курир)
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