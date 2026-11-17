Аутор:АТВ редакција
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Број пријављених материјала о сексуалном злостављању дјеце повезаних са вештачком интелигенцијом порастао је за више од 8.400 одсто за само двије године, према извештају Института за глобалну безбједност деце Чајлдлајт.
Иако су прикази лажни, могу се користити за уцјену дјеце, уз захтјеве за новац или додатне фотографије. Истраживање је засновано на извјештајима о материјалима које су технолошке компаније доставиле америчком Националном центру за несталу и експлоатисану дјецу.
Налази откривају шокантне размјере сексуалне експлоатације дјеце и брзину којом се мењају претње по безбједност најмлађих, нарочито у дигиталном окружењу.
Раст ове врсте садржаја потврђују и подаци Фондације за интернет надзор (IWF). Према њеном извјештају, количина материјала о сексуалном злостављању дјеце генерисаног вјештачком интелигенцијом који се појављује на интернету расте.
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Аналитичари су пронашли више фотореалистичних приказа сексуалног злостављања дјеце у првој половини 2026. него током цијеле 2025. године. Ова невладина организација са сједиштем у Великој Британији, која прати материјале о злостављању широм свијета, саопштила је да је идентификовала 6.310 слика генерисаних вештачком интелигенцијом које испуњавају законску дефиницију сексуалног злостављања дјеце - што је 40 одсто више од укупно више од 4.500 таквих слика забиљежених током претходне године.
Према процјенама организације Чајлдлајт, више од 300 милиона дјеце широм свијета сваке године доживи барем један облик сексуалне експлоатације или злостављања уз помоћ технологије. Такође се процјењује да ће приближно свако четврто дијете бити изложено барем једном облику злостављања прије навршене 18. године.
Истраживање се бавило и сексуалним злостављањем ван интернета. Подаци показују да је у Сјеверној Америци готово трећина дјевојчица и више од једног од 10 дјечака током детињства доживјело сексуално злостављање уживо. Међу облицима таквог злостављања наведени су сексуални напад, силовање и снимање испод сукње.
Глобална директорка за податке у организацији Чајлдлајт Деби Фрај упозорила је да брзина којом вјештачка интелигенција мијења претње по дјецу изазива озбиљну забринутост. Истакла је да дио раста броја пријава може бити посљедица бољег откривања и извјештавања, али да налази ипак указују на потребу за хитним дјеловањем влада и технолошких компанија, преноси РТ Балкан.
Према њеним ријечима, неопходно је боље разумијети нове облике злоупотребе, спречити их и што брже уклањати спорне материјале. Обједињавање података из анкета, полицијских евиденција и других извора може помоћи у утврђивању ризика, откривању слабости у системима заштите и усмјеравању ресурса тамо где су најпотребнији.
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"Не можемо ефикасно спријечити злостављање или заштитити дјецу без разумијевања његових правих размјера и природе. Али нема ничег неизбјежног у вези са сексуалном експлоатацијом и злостављањем дјеце. Имамо знање и алате да направимо разлику", поручио је Пол Стенфилд, извршни директор организације, преноси "Гардијан".
Он је позвао владе да сексуалну експлоатацију и злостављање деце препознају као спречиву ванредну ситуацију у јавном здравству, улажу у прикупљање поузданијих података и претворе их у конкретне мере. Како је истакао, међународна сарадња и правовремене интервенције могу помоћи у спречавању злостављања и обезбјеђивању безбједнијег детињства за милионе дјеце.
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