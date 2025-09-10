Logo
XChat уводи шифровану директну поруку

10.09.2025

14:14

Фото: Pixabay / lukgehr

Дуго очекивана шифрована директна порука постаје све доступнија у XChat. Функција се појавила у бета верзији у мају, а сада је доступна већем броју корисника без обзира да ли су претплаћени на X Premium.

Одвојено од постојећег директног сандучета, XChat је шифрован од почека до краја. Систем ћаскања подржава отпремање медија, групно ћаскање, закачене поруке и могућност означавања порука као прочитаних или непрочитаних.

Корисници могу притиснути XChat само ако се одлуче за њихово коришћење. На десктоп рачунарима XChat је доступан само неким корисницима преко картице поруке. У том случају у оквиру „Ћаскања“ потребно је активирати картицу „захтјеви за поруке“. На мобилним уређајима, „Ћаскање“ се појављује у главној навигационој траци са лијеве стране, преноси PCPress.

Прије кориштења XChat-a, потребно је да се подеси четвороцифрени код како би се заштитиле поруке. Тек након подешавања могуће је слање порука другим корисницима који су се такође пријавили.

У тренутном стању XChat није потпуна замјена за дугогодишњи директан систем порука. Умјесто тога, те поруке се сада појављују под картицом на којој пише „нешифровано“ у менију за ћаскање.

