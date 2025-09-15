Извор:
Дубоко у мексичкој пустињи Чивава налази се загонетни регион познат као Зона тишине - мјесто где електронски уређаји престају да раде.
У срцу мексичке пустиње Чивава налази се загонетно мјесто познато као Зона тишине, својеврсни феномен, које се налази у резервату биосфере Мапими, који се протеже преко мексичких држава Дуранго, Чивава и Коавила, гдје сви електронски уређаји мистериозно отказују.
Само 40 километара даље, телефони, радио-апарат и ГПС функционишу нормално, али унутар неплодних пустиња, посјетиоци су потпуно одсјечени од телефонских сигнала.
Овај феномен је први пут привукао пажњу у јулу 1970. године, када је америчка ракета, пробна ракета Атена РТВ, лансирана са лансирног комплекса Грин Ривер у Јути према ракетном полигону Вајт Сендс у Новом Мексику, изгубила контролу и срушила се у пустињу Чивава. Након дугог истраживања, тим за спасавање америчког ваздухопловства открио је да не само ГПС систем већ и сви други електронски уређаји нису отказали у овој области, чак и сат. Телевизијски сигнали, радио таласи, па чак ни сателитски преноси нису могли да продру у зону.
Научници сугеришу да би високе концентрације минерала попут магнетног магнетита, пронађених у древним наслагама морског дна региона, могле бити одговорне за ове магнетне аномалије.
Регион је некада био древно морско дно, што објашњава богате минералне наслаге које се тамо налазе. Али од тог истог инцидента, ова зона је сада проглашена „тамном зоном“ јер кроз њу не могу да прођу сигнали. Мексичка влада је касније тамо основала истраживачку лабораторију како би проучавала њено необично окружење, од вегетације и земљишта до света инсеката. Научници сугеришу да би висока магнетна активност пустиње Чивава могла да објасни поремећаје, иако њено тачно поријекло увијек остаје мистерија за све.
Истраживања даље показују да је пре милиона година овај регион био део Тетисовог мора и познато мјесто гдје се могла пронаћи флора и фауна.
Данас, Зона тишине наставља да интригира научнике и путнике и постала је познато мјесто за туристе у Мексику, пише Б92.
