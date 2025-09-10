Биковић осваја Кину као некада Бата Живојиновић: Филм "Црвена свила" премијерно приказан у Пекингу

Извор:
Због огромног интересовања јавности, филм је одмах почео да се приказује у чак 6.000 биоскопа широм Кине. Српски глумац је заблистао на премијери, гдје је дочекан са великим интересовањем кинеских медија и публике.
Премијера историјског трилера "Црвена свила" са Милошем Биковићем у главној улози одржана је прије неколико дана у Пекингу, а због огромног интересовања јавности, филм је одмах почео да се приказује у чак 6.000 биоскопа широм Кине. Српски глумац је заблистао на премијери, гдје је дочекан са великим интересовањем кинеских медија и публике.
Медији и јавност у Пекингу одмах су почели да прави поређење са југословенском глумачком легендом Батом Живојиновићем, који је огромно поштовање и популарност у Кини стекао у насловној улози у филму „Валтер брани Сарајево“.
Ако је судити по првим реакцијама из Кине, „Црвена свила“ би могла да отвори ново поглавље у каријери Биковића и постане мост између балканске и азијске кинематографије. Једно је сигурно – име Милоша Биковића од сада се све чешће помиње и у Пекингу, а његово освајање кинеског тржишта тек почиње.
Радња филма одвија се током путовања Транс-Сибирским експресом, док револуционари покушавају да пренесу тајна документа која могу одредити будућност Совјетског Савеза и Кине. У позадини политичких превирања, скривени непријатељи и страни агенти вребају из сенке, а главни јунаци - бивши царски агент и млади војник Црвене армије морају да удруже снаге како би заштитили мисију и открили заједничког непријатеља.
У средишту приче налази се Николај Гарин, лик којег тумачи Милош Биковић, бивши руски царски агент који сада ради у служби Комунистичке партије Русије.
Филм "Црвена свила" је сниман на аутентичним локацијама у Русији и Кини, укључујући Санкт Петербург, Москву, Псков, Бајкалско језеро, као и више кинеских провинција. Продукцију потписују компаније "Nota Bene Film Group", "NMG Kinoprokat" и "Art Pictures Distribution".
