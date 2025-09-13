Драма на сету: Хенри Кавил задобио тешке повреде

Извор:
Снимање дуго очекиваног римејка филма "Горштак" о бесмртном шкотском ратнику, обустављено је због тешке повреде глумца Хенрија Кавила (42).
Детаљи о повредама британског глумца нису познати, али су очигледно прилично озбиљне када је продукција снимање нове верзије филма заказала за 2026. годину, пише Скај њуз.
Филм "Highlander", који режира Чед Стахелски, заснован је на оригиналном филму истог имена из 1986. године у којем су првобитно главне улоге играли Кристофер Ламбер и Шон Конери.
У новој верзији овог фантастичног филма такође ће се окупити познате глумачке звијезде попут Расела Кроуа и Дејва Батисте.
Повријеђени глумац је у јулском интервјуу за Холивуд Репортер изјавио да је овог љета потпуно фокусиран на филм.
