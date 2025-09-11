Logo
Глумац погинуо након пада са зграде, тијело нашао пролазник

Извор:

Телеграф

11.09.2025

15:10

Глумац погинуо након пада са зграде, тијело нашао пролазник
Фото: Pixabay

Језив догађај потреса кинеску јавност пошто је објављено да је погинуо кинески глумац и певач Ju Менглоjн.

Пјевач је страдао, како преноси "Економикс Тајмс", након пада са зграде у главном граду.

Кинески инфлуенсер у области забаве детектив Xиаоyан на Веибу, тврдио је да је 36-годишња звезда била с пријатељима у ноћи 10. септембра, према Њуз.Аз. Он је навео како је кинески глумац отишао око 2 ујутро у своју спаваћу собу те закључао врата.

убиство саша вилушић

Хроника

Објављен снимак убиства Саше Вилушића

Када су га, према његовом наводу, пријатељи тражили нису могли да га пронађу а његово тијело пронађено је око 6 сати ујутро од стране пролазника који је шетао пса и који је убрзо обавијестио полицију.

Након што се вијест о Јуовој смрти први пут појавила, новинар Ред Стар Њуза контактирао је пријатеља глумца који је био изненађен након што је сазнао за гласине које круже интернетом.

"Назвао сам га, али му је телефон био искључен. Послао сам му поруку на "ВиЧету", али није одговорио. Није ажурирао своје Моментс у посљедњих неколико дана", рекао је он.

Саобраћај-киша-Требиње

Градови и општине

Обилне падавине поплавиле југ Српске

Менглонг Ју је рођен 15. јуна 1988. у Урумкуију, Xињианг, Кина. Према ИМДб-у, он је глумац, познат по филмовима Xин баи нианг зи чуан ки (2019), Лове гејм ин Еастерн Фантаи (2024) и Лианг шенг и друге.

Према ИМДб-у, добио је награду за најбољег глумца године 2019. године на Филмском и телевизијском фестивалу Голден Бад Нетворк за ТВ серију Xин баи нианг зи чуан ки. Прије тога, добио је и награду жирија за новог глумца године 2018.

године на церемонији додјеле награда за квалитет телевизијских серија у Кини.

(Телеграф.рс)

