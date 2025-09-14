Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

Извор:
Танјуг
14.09.2025
17:55
Хиљаде људи окупило се у суботу навече на Тргу светог Петра у Ватикану на концерту “Благослов свијету”, који су заједнички режирали Андреа Бочели и Фарел Вилијамс.
Више од 80.000 људи присуствовало је концерту на Тргу светог Петра у Ватикану, након чега је услиједио спектакуларни drone show.
Концерт је био бесплатан, а одржан је у циљу подстицања мира и братства, наводи БФМТВ.
За посјетиоце је уприличена и представа дроновима, па је тако у једном тренутку на небу изнад Ватикана приказан лик папе Фрање, који је преминуо ове године.
Папа Лав VIV није присуствовао концерту, али је захвалио умјетницима.
''Свијет је обиљежен сукобима и подјелама и ви сте уједињени у снажном и храбром “не” рату и “да” миру и братству. Желио бих да захвалим умјетницима који ће својом креативношћу ширити ову поруку цијелом свијету'', рекао је поглавар Римокатоличке цркве.
CNN је навео да је синоћни концерт био први такве врсте у Ватикану и да је, упоредо са њим, одржан и самит посвећен вјештачкој интелигенцији и њеној улози у савременом друштву, преноси Танјуг.
На концерту су наступили амерички пјевач Фарел Вилијамс с госпел хором, италијански тенор Андреа Бочели и други међународни умјетници попут Џона Леџенда, Џенифер Хадсон и Карол Г.
