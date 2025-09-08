Орландо Блум открио да ли се враћа као Легалос

08.09.2025
08:20
Коментари:0
Британски глумац Орландо Блум спреман је да се врати улози која му је донијела свјетску славу - вилењаку Леголасу из легендарне франшизе "Господар прстенова" у предстојећем филму "Лов на Голума", који ће режирати Енди Серкис.
О могућности повратка говорио је у интервјуу за емисију "Today Show".
"Искрено, још ништа нисам чуо. Знам да је фокус на Голуму, па је све могуће", рекао је Блум, преноси Б92.
Подсјетио је да га је режисер Питер Џексон већ раније вратио у франшизу када се Леголас појавио у другом и трећем дијелу трилогије "Хобит".
Свијет
Доживотна робија за жена која је убила три особе отровним печуркама
"То је заиста невјероватна улога. Захвалан сам што сам био дио тих филмова. Али, тренутно нема никаквих информација", додао је глумац и искрено признао:
"Не бих волео да видим неког другог како глуми Леголаса. Надам се да га неће вратити уз помоћ вештачке интелигенције са којом данас могу да ураде шта хоће."
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму