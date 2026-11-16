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Популарна глумица пронађена мртва у свом стану

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АТВ редакција
16.11.2026 20:15

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Позната глумица Тина Симонс, која је током каријере дуже од шест деценија остварила невјероватне 263 улоге на великом и малом екрану, преминула је оставивши за собом богат умјетнички траг у неким од најпопуларнијих филмских франшиза свих времена, попут „Ратова звијезда”, „Џејмса Бонда” и „Бетмена”.

Широј публици посебно је остала у сјећању као побуњеничка техничарка из култног остварења „Повратак џедаја”, снимљеног 1983. године.

Њен изузетно разноврстан глумачки опус укључивао је и запажена појављивања у хитовима „Мрачни витез” и „Немогућа мисија”, као и у четири различита наставка серијала о тајном агенту 007. Поред тога, Симонсова је припадала ријетком кругу умјетника који су заиграли у остварењима оба конкурентска стрип-гиганта, Марвела и ДЦ-ја, остваривши роле у филмовима „Доктор Стрејнџ”, „Спајдермен: Далеко од куће” и „Супермен 3”, па је вијест о њеном одласку дубоко потресла филмофиле широм планете.

Тужан крај далеко од очију јавности

Званичан разлог смрти још није објелодањен, али је тужне околности њеног одласка са јавношћу подијелила њена колегиница и некадашња Бондова дјевојка Мадлен Смит. Њих двије су његовале блиско пријатељство готово пуних шест деценија, а Смитова је открила да је глумица пронађена беживотна, потпуно сама у својој кући.

Опраштајући се од дугогодишње пријатељице путем друштвених мрежа, Мадлен Смит је у емотивној објави написала: „Сломљена сам. Тина Симонс. Пронађена мртва у свом стану. Ужасно. Била је моја пријатељица готово сигурно од 1968. године. Како је окрутно умријети сам и уопште умријети! Надам се да ћу ускоро чути за комеморацију за ову драгу душу”, преноси Курир.

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Тагови :

Тина Симонс

глумица

преминула жена

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