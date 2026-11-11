Преминула звијезда серије Два и по мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Стејси Кич, познат по улогама детектива Мајка Хамера и писца Ернеста Хемингвеја, преминуо је у уторак, 10. новембра, у 85. години живота у Пољској, након дуге борбе са срчаним обољењем и срчаном инсуфицијенцијом, саопштила је супруга.
Кич је остварио бројне улоге на филму, телевизији и позоришту, а за тумачење Хемингвеја у истоименој мини-серији из 1988. године добио је Златни глобус и номинацију за награду Еми, пренио је данас "Ројтерс".
Играо је и у серијама "Исус из Назарета", "Бјекство из затвора" и "Два и по мушкарца", као и у филмовима "Америчка историја Икс".
Ветеран глуме, познат по својим упечатљивим и снажним улогама на филму и телевизији, између осталог у остварењима "Борново насљеђе" и "Блу Бладс".
Његова супруга, Малгоша Томаси Кич, саопштила је да је преминуо у породичном дому у мјесту Магдаленка у Пољској.
Како је навела у изјави коју је добио магазин "Варајети", глумац је водио "дугу и тешку борбу са озбиљним срчаним обољењем и срчаном инсуфицијенцијом".
"Стејси није био само легендарни глумац, коме су се дивили и кога је публика широм свијета вољела, већ и мој вољени супруг, животни сапутник и срце наше породице", навела је његова супруга.
"Његов одлазак оставља неизмјерну празнину у нашим животима. Ипак, његов изузетни дух, незабораван глас и љубав коју је несебично пружао заувијек ће остати са нама", додала је она.
Његов менаџер изјавио је за "Пејџ Сикс": "Радио сам са њим 30 година и много ће ми недостајати. Био је најдарежљивија и најљубазнија особа, али и заиста велики глумац".
Кич је радио готово до самог краја своје каријере, чак и у осмој деценији живота. Његова посљедња улога била је у филму "Џеј Кели" из 2025. године, у којем су глумили Џорџ Клуни и Адам Сендлер.
Иза себе је оставио и изузетно значајно позоришно насљеђе. Године 1969. номинован је за награду Тони за најбољег глумца у драми, захваљујући наступу у представи "Индијанс". Такође је био номинован за награду Обие за изузетно глумачко остварење, 1967. године за представу "МекБирд!", као и 1973. за "Хамлета".
Године 2015. примљен је у Америчку позоришну кућу славних.
Запажене улоге остварио је и на телевизији. Тумачио је лик приватног детектива Мајка Хамера у серији "Мики Спилејнс Мајк Хамер", за коју је 1985. године добио номинацију за Златни глобус у категорији најбољег глумца у драмској телевизијској серији.
Међу бројним телевизијским остварењима у којима је наступао налазе се и серије "Два и по мушкарца", "Реј Донован" и "Бјекство из затвора", као и његова запажена гласовна улога у анимираној серији "Симпсонови".
Када је ријеч о филмској каријери, посебно се издвојила његова улога уз Џефа Бриџиса у боксерској драми "Фет Сити" из 1972. године.
Током деценија остварио је улоге у бројним познатим филмовима, укључујући комедију "Сп ин Смоук" из 1978. године, "Американ Хистори Икс" из 1998. са Едвардом Нортоном, као и "Борново насљеђе" из 2012. године са Џеремијем Ренером.
Године 2019. добио је своју звијезду на Холивудској стази славних.
Стејси Кич рођен је у Савани, у Џорџији, али је највећи дио дјетињства провео у Лос Анђелесу. Глума му је била у крви – његова мајка Мери Кејн Пекам била је глумица, док је његов отац, Волтер Стејси Кич Старији, био позоришни редитељ, професор драме и глумац.
Дипломирао је енглески језик и драмску умјетност на Универзитету Калифорније у Берклију, а потом стекао и мастер диплому на Драмској школи Универзитета Јејл.
Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце, Каролину и Шенона Кича.
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