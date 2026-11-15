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Преминуо Драган Мијовић

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АТВ редакција
15.11.2026 15:41

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Публициста Драган Мијовић преминуо је у 65. години у Источном Сарајеву.
Фото: Srna

Публициста Драган Мијовић преминуо је у 65. години у Источном Сарајеву.

Мијовић, који је преминуо јуче, биће сахрањен сутра у 13.00 часова на гробљу Врањеш у Источном Новом Сарајеву.

Драган Мијовић је посједовао непроцјењиву грађу о Србима и њиховом насљеђу у Сарајеву, као и о знаменитим Србима.

Био је чест саговорник Срне, а посљедњи текст о Капели видовданских хероја на сарајевском Кошеву наша кућа објавила је 7. и 8. новембра.

Бавио се темама из српске историје, укључујући истраживања о историји Сарајева, српској и црквеној имовини, старим српским гробљима, као и догађајима из Првог свјетског рата и Невесињском пушком.

Мијовић је био официр, старјешина из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Преминуо Драган Мијовић

Источно Сарајево

смрт

сахрана

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