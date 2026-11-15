Преминуо Драган Мијовић

Аутор:АТВ редакција
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Публициста Драган Мијовић преминуо је у 65. години у Источном Сарајеву.
Мијовић, који је преминуо јуче, биће сахрањен сутра у 13.00 часова на гробљу Врањеш у Источном Новом Сарајеву.
Драган Мијовић је посједовао непроцјењиву грађу о Србима и њиховом насљеђу у Сарајеву, као и о знаменитим Србима.
Био је чест саговорник Срне, а посљедњи текст о Капели видовданских хероја на сарајевском Кошеву наша кућа објавила је 7. и 8. новембра.
Бавио се темама из српске историје, укључујући истраживања о историји Сарајева, српској и црквеној имовини, старим српским гробљима, као и догађајима из Првог свјетског рата и Невесињском пушком.
Мијовић је био официр, старјешина из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, преноси Срна.
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