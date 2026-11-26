Аутор:АТВ редакција
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Гитариста британске поп групе Дуран Дуран Енди Тејлор преминуо је у 65. години, након дуге и тешке борбе са раком простате, саопштили су данас чланови бенда.
Тејлор је преминуо у понедјељак, у свом дому на Ибици, у Шпанији, окружен породицом, наводи се у саопштењу групе, преноси "ББЦ".
"Енди је водио дугу и храбру борбу са раком простате", навели су чланови бенда, док је његова супруга Трејси поручила да јеон био стуб њихове породице и да ће им недостајати сваког дана.
Рођен у Тајнемуту, на сјевероистоку Енглеске, Тејлор је био један од оснивача групе Дуран Дуран, којој се придружио 1980. године након аудиције у Бирмингему.
Као гитариста и текстописац учествовао је у стварању неких од највећих хитова бенда, међу којима су "Сејв е Прејер", "Рио" и "Грл он Филм".
Група Дуран Дуран стекла је свјетску популарност током 1980-их година прошлог вијека, као један од најпознатијих представника новог романтичарског музичког покрета.
Њихов успјех додатно је подстакнут музичким спотовима који су се емитовали на тада новопокренутој телевизији МТВ.
Током каријере Тејлор је сарађивао и са познатим музичарима, међу којима су Роберт Палмер, Род Стјуарт и Белинда Карлајл.
Са Џоном Тејлором, такође, чланом групе Дуран Дуран, основао је пратећи пројекат Павер Стејшн, у којем је учествовао и Роберт Палмер.
Групу је напустио 1985. године, а поново јој се придружио 2000. године.
Сарадња је трајала до 2004, када је напустио бенд након снимања албума "Астронаут".
Касније је поново сарађивао са групом на албуму "Денс Макабр" из 2023. године.
Тејлор није присуствовао церемонији пријема Дуран Дуран у Рокенрол кућу славних 2022. године, а пјевач групе Сајмон Ле Бон прочитао је његово писмо у којем је гитариста открио да болује од метастазе рака простате у четвртом стадијуму.
Ле Бон се опростио од колеге и пријатеља, истичући да Тејлор никада није бирао лакши музички пут и да је његов стил дао бенду посебан звук.
Тејлор је иза себе оставио супругу Трејси, са којом се упознао на почетку каријере групе и венчао 1982. године, четворо дјеце и унука Албија, преноси "Б92".
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