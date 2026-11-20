Аутор:АТВ редакција
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Истакнути умјетник, виолиниста и дугогодишњи члан Народног оркестра Радио Београда, Бранко Белобрк, преминуо је 18. новембра у Београду, саопштила је Музичка продукција РТС-а.
Рођен је 27. августа 1929. године у месту Попинци код Руме. Виолину је учио још као дјечак, али је сусрет са Властимиром Павловићем Царевцем обиљежио његов животни и музички пут.
Тада постаје најмлађи члан Народног оркестра Радио Београда, који је Царевац предводио, и своје свирачко интересовање усмјерава ка народној музици. Велико музичко знање преносио је и другим музичарима, радећи као шеф оркестра у Културно-умјетничком друштву "Мика Митровић".
Упоредо је корепетирао младим пјевачима који су имали потенцијал да постану радио-пјевачи.
Послије Царевчеве смрти основао је сопствени оркестар, који је често наступао у програмима тадашње Радио-телевизије Београд. Учествовао је у бројним музичким емисијама, међу којима су "Силуете", "Сабор народне музике", "Код златног коња" и "Од срца срцу".
Брдо награда и признања
Био је добитник бројних награда и признања, као и један од оснивача фестивала "Царевчеви дани", који се одржава у Великом Градишту.
У сјећању остаје као умјетник који је настојао да народна музика сачува свој изворни звук и аутентичност, чувајући и преносећи њене истинске вредности будућим генерацијама.
Испраћај за кремацију Бранка Белобрка биће одржан у суботу, 21. новембра, у 11 часова, на Новом гробљу у Београду.
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