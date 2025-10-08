ПРВИ СВJЕТСКИ РАТ (1914-1918) – ГУБИТАК ВЕЛИКОГ БРОЈА ЖИВОТА И ТЕРИТОРИЈА, АЛИ И СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ СА СЛОВЕНИМА И ХРВАТИМА

08.10.2025
10:15
Коментари:0
На Видовдан 28. јуна 1914. године у Сарајеву је убијен аустроугарски надвојвода Франц Фердинанд. Пошто је на престолонасљедника најприје бацио бомбу омладинац Недељко Чабриновић, али је надвојвода тог пута остао неповријеђен, непун сат касније је из револвера испалио два хица Гаврило Принцип и усмртио надвојводу и грешком његову супругу Софију војвоткињу Хоенберг. Оба атентатора су одмах била ухваћена.
Аустроугарски истражни органи су покушавали да повежу атентаторе са српском владом. Министарство спољних послова у Бечу послало је свог званичника Фридриха фон Визнера у Сарајево да прикупи све компромитујуће чињенице које повезују атентат и српску владу али је фон Визнер 13. јула 1914. могао да телеграфише једино то да национални покрет у Босни и Херцеговини подржавају неке организације из Србије које српска влада толерише али да „ништа не доказује учешће српске владе у атентату, у његовој припреми, или у обезбеђивању оружја“, штавише да за тако нешто „нема места ни за сумње“ пошто постоје чак „индикације да је то искључено“.
Одмах након предаје одговора на ултиматум аустроугарске владе српска влада је очекивала да ће бити бомбардован Београд. Стога је издато наређење да се двор, влада и трезор Народне банке одмах евакуишу у унутрашњост земље и да се трупе Дунавске дивизије изведу у логоре јужно од града. Потписани су укази о враћању у активну службу генерала Живојина Мишића и Дамјана Поповића као и пуковника Милоша Васића. Наређења о минирању Савског моста и преласка жељезнице у војне руке издата су претходног дана. Указ о мобилизацији цјелокупне војске издат је 25. јула у 22 часа. За први дан мобилизације одређена је недеља 26. јул. Одмах послије објаве мобилизације формирана је врховна команда на челу са генералом Степом Степановићем као заступником војводе Путника. Она се истога дана преселила у Kрагујевац.
Наредба о мобилизацији Црне Горе у склопу подршке Србији издата је 28. јула, а већ сутрадан све јединице су биле спремне да крену ка концентрацијским мјестима.
Kраљевина Србија ратовала је против Аустро-Угарске и других Централних сила од 28. јула 1914. када јој је аустро-угарска влада објавила рат па све до завршетка Првог светског рата 1918. године. Прве године рата Србија која је имала у рату тестирану војску са 350.000 војника је потукла слабију аустроугарску балканску армију од 290.000 регуларних војника и гарнизонских трупа које никад нису учествовале у рату. Наредне године српска војска се суочила са новим мобилизираним аустро-угарским јединицама и још са ревантискичким нападом Бугарске. Не желећи да се преда српска војска се повукла преко Албаније. Евакуисана је на Kрф где се одморила, наоружала и реорганизовала. Одатле је пребачена на Солунски фронт гдје је већ 1916. године забиљежила успјехе. Послије дугог затишја борбе за пробијање фронта почеле су септембра 1918. године. Српске и друге савезничке снаге пробиле су фронт и убрзо је Бугарска принуђена на предају. Српска војска незадрживо је напредовала и 1. новембра 1918. ослобођен је Београд. Захваљујући ослобађању Србије и распаду Аустро-Угарске 1918. године створена је Kраљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
Србија је, према подацима Конференције мира у Паризу 1919., изгубила 1.247.435 људи, односно преко 28% од цjелокупног броја становника које је имала по попису из 1914. године. Од овог броја погинуло је или умрло од рана и епидемије 402.435 војника. Приликом преласка преко Албаније умрло је 77.455 војника, у борбама на Солунском фронту 1916—1918. године 36.477, побијено или умрло у заробљеништву 81.214, а 34.781 војника умрло од рана или болести на територији Србије 1915. године. Што се тиче цивилног становништва, губици су износили 845.000. Од 200.000 грађана који су пошли за војском преко Албаније погинуло је или умрло преко 140.000 људи. Епидемија пјегавог тифуса 1914—1915 однијела је 360.000 људи.
Према процјени делегације Краљевине СХС на мировној конференцији у Версају, односно на преговорима у љетовалишту Спа, ратна штета Србије износила је од 7 до 10 милијарди златних франака (по цијенама из 1914), а то је била половина њене тадашње укупне националне имовине. У исто вријеме, Србија је у рату изгубила више од 28% становника, односно 62% мушког радног становништва (53% погинуло и 9% трајних инвалида) између 18 и 55 година. Од тих губитака, ¾ отпада на ужу Србију и Косово и Метохију.
Српска влада је у јеку Колубарске битке, децембра 1914, дефинисала своје ратне циљеве везане за ослобођење и уједињење неослобођене јужнословенске браће. Убрзо након тога формирала је у Паризу Југословенски одбор, састављен од политичких представника Јужних Словена из Аустроугарске који су се налазили у емиграцији. Крфском декларацијом, потписаном између српске владе и чланова Југословенског одбора, постављени су оквири будуће југословенске државе.
Ипак, спровођење зацртаних ратних циљева започело је у јесен 1918. године. Након пробоја Солунског фронта, усљед брзе савезничке офанзиве и тешке ситуације на осталим фронтовима, започео је распад Аустроугарске. Након избијања српских трупа на сјеверне и западне предратне границе Краљевине Србије, наступање је настављено ка аустроугарској територији.
Мањи дио српских трупа, на основу споразума између српске владе и Црногорског одбора за народно уједињење, кренуо је ка Црној Гори. У Подгорици је након одржаних избора хитно сазвана скупштина, која је 26. новембра донијела одлуку о збацивању династије Петровића и безусловном уједињењу са Србијом.
Претходно је, 24. новембра, одржан Велики збор у Руми, који је прогласио непосредно уједињење Срема са Краљевином Србијом и позвао на стварање државе Срба, Хрвата и Словенаца под династијом Карађорђевића. Затим је Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи донијела одлуку о присаједињењу Краљевини Србији. На осталим просторима Аустроугарске који су већински били насељени становништвом српског, словеначког и хрватског поријекла 29. октобра 1918. образована је Држава Словенаца, Хрвата и Срба. Она је обухватала простор Словеније, Хрватске, Славоније, Далмације, Босне и Херцеговине са центром у Загребу.
У условима распада аустроугарске државе у новој држави владао је апсолутни хаос, а границе су биле угрожене италијанским војним наступањем. Вођство Државе Словенаца, Хрвата и Срба веома брзо је схватило да је једино решење које гарантује очување националних граница и заштиту поретка у земљи хитно уједињење са Србијом. У Београд је послата делегација коју је предводио Анте Павелић, угледни загребачки зубар. Иронија судбине је да су се два човека са истим именом у кратком периоду појавила на хрватској политичкој сцени. Један је тражио уједињење са Србијом, а други је, само тридесет година касније, командовао државом која је убила више стотина хиљада Срба.
Југословенско уједињење и стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца проглашено је 1. децембра 1918. у кући Крсмановића. У тренутку настанка држава није била међународно призната, нити је имала утврђене границе. До њеног међународног признања дошло је током Мировне конференције у Версају. Питање граница нове краљевине рјешавало се дуго и постепено.
Овај едукативни чланак је припремљен у оквиру пројекта „Путевима српског насљеђа“ који подржава Кабинет предсједнике Републике Српске. Сви чланци објављени у оквиру наведеног пројекта представљају искључиво ставове и мишљења Удружења за развој сеоског туризма које спроводи пројекат.
