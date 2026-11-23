Аутор:АТВ редакција
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У Бечу ће 23. јануара бити одржан Светосавски бал посвећен обиљежавању седам вијекова од почетка изградње манастира Високи Дечани, док ће хуманитарна мисија бити усмјерена на прикупљање средстава за оснивање Куће за умјетност у Призрену.
Овогодишњи 28. Светосавски бал биће одржан оод мотом "Насљеђе будућности" у палати Хофбург, гдје посјетиоце очекује богат умјетнички и музички програм у 18 сала.
Као ремек-дјело средњовјековне уметности и архитектуре, Високи Дечани представљају драгоцјен дио спрског историјског идентитета и симбол трајања кроз вијекове.
Управо ће овај значајан јубилеј бити у средишту програма 28. Светосавског бала, који ће кроз умјетност, културу и духовност указати на важност очувања насљеђа Косова и Метохије и његовог преношења будућим генерацијама, наводи се на страници Светосавског бала.
Уз благослов Епархије рашко-призренске и Епархије аустријске, припрема се посебан програм који повезује традицију и савремено стваралаштво, прошлост и будућност.
У оквиру програма, уз подршку Дома културе "Грачаница", биће представљено 12 умјетничких пројеката посебно осмишљених за ову манифестацију.
Међу њима се издвајају скулптура "Дечански портал", мултимедијални пројекат "Чувари насљеђа" и пројекат "Грачаница град".
Сваки од ових пројеката на јединствен начин представља богатство културног и духовног насљеђа и вриједности које повезују генерације.
Посебан уметнички доживљај приредиће младе балерине Школе балета "Грачаница" које ће извести балет "Зидање Дечана", док ће студенти Факултета умјетности у Звечану својим наступом додатно обогатити програм вечери.
Овогодишњи Светосавски бал биће посвећен и младима који својим знањем, трудом и талентом представљају будућност српског народа, а међу гостима манифестације биће 25 најбољих ученика основних школа из 25 општина са Косова и Метохије.
Њихово присуство носи посебну симболику и подсјећа да насљеђе истински живи онда када га нове генерације упознају, разумију и настављају да чувају.
Кроз богат уметнички и културни програм, 28. Светосавски бал настоји да покаже да очување насљеђа није само сјећање на прошлост, већ и одговорност према будућности.
Посебна сала биће посвећена традиционалној српској свадби, уз кратке сценске приказе у трајању од по 15 минута, које ће изводити глумци Народног позоришта у Нишу.
Музички програм 28. Светосавског бала окупиће истакнута имена домаће и регионалне сцене. Међу извођачима су Момчило Бајагић Бајага, Буч Кесиди, Лена Ковачевић, Даница Крстић и Невена Божовић, Дејан Цукић и Нада Павловић.
Карте се могу купити на званичном сајту Светосавског бала /savaball.at/, гдје се могу наћи и детаљне информације о учесницима и самом догађају.
Српски центар у Бечу постоји од 1995. године и бави се промовисањем и афирмисањем српске традиције и савремене културе, преноси Срна.
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