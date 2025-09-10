Славна глумица разбјеснила изјавом: Имаће 33 кад ја будем имала 70, то је у реду

Извор:
Кетрин Зита Џоунс постала је вирална на друштвеним мрежама због једне непримјерене изјаве за коју вјероватно није жељела да звучи баш тако.
Прослављена глумица Кетрин Зита Џоунс гостовала је у емисији "Late Night with Seth Meyers" и том приликом је имала једну критичну изјаву која је убрзо постала вирална и сакупила је доста негативних коментара.
Кетрин тренутно ради на промоцији Нетфликсове серије "Wednesday", а шала коју је изговорила је баш имала везе са тим пројектом.
Наиме, захваљујући серији, Кетрин је добила и млађе обожаватеље, а међу њима и дјецу, па је испричала анегдоту са дјечаком који има 12 година и тражио јој је аутограм.
"Било је стварно слатко, а онда сам помислила како када ја будем имала 70, овај слатки мали дјечак ће имати 33", рекла је она и додала како би потенцијална веза у будућности била у реду.
Шалу је прихватио и водитељ, међутим, публика је била запањена.
"Језиво, ко има овакве мисли", "Размишљати и овако говорити о једном дјетету је неприхватљиво и ја сам згрожен", "Јасно ми је да је удата за старијег мушкарца, али она тада није била дијете", били су неки од коментара, преноси Б92.
