Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

Сигал је рекао Танјугу да је за њега прави начин снимања филма супротан од данашњег ослањања на доста специјалних компјутерских ефеката.

Глумац познат по насловима попут "Нико - Изнад закона" (1988) и "Под опсадом" (1992) је навео да јесте за употребу вјештачке интелигенције, сиџиаја (ЦГИ) и сваке технологије које ће учинити филм бољим.

"Не противим се томе, уопште. То је сјајно. Само што ћемо у овом филму покушати да направимо да све изгледа стварно и природно. То највише подржавам", нагласио је глумац.

Према његовим ријечима, вјештачка интелигенција има потенцијал да угрзи креативне индустрије, да одузме посао глумцима и филмским екипама, што је "је потенцијално сасвим забрињавајуће".

Упитан како би се могла контролисати примјена вјештачке интелигенције у филму, Сигал се насмијавши рекао да би био високо цијењен у свијету кад би знао тај одговор.

Сигал је рекао да последњих неколико година није видео филм за кога би помислио да су сјајан, као што је то био случај раније.

"Има запањујућих редитеља, не знам одакле бих почео. Има људи који сада раде телевизијске серије и занимљиво је да су одабрали да не раде филмове. То можда има везе са политиком или финансијама", рекао је глумац.

Сигал је признао да лично не воли ради за телевизију.

"Могу завршити филм за четири, пет недјеља, а телевизија је 20, 30 недјеља, што је много више посла и времена. А ја сам дипломата и имам пуно посла", рекао је глумац.

Сигал је данас са редитељем Вјекославом Катушином одржао конференцију за новинаре поводом "Order of The Dragon", чије снимање почиње сутра у Београду.Филм ће снимати до почетка октобра и на локацијама у Панчеву , у продукцији компаније Дрим тим пикчерс из Хрватске, док је извршна продукција српски Синамон филмс.

Према најавама продуцената, акциони трилер са елементима мистерије, у коме Сигал има главну улогу, прати елитног плаћеног убицу Џона Рика ангажованог да пронађе и елиминише члана мрачне организације "The Order of The Dragon".

У филму играју и Мајкл Паре, Мајкл Киси и бројни други, међу којима су и српски глумци Бане Видаковић, Младен Совиљ и Срна Ланго.

"Order of The Dragon" стиже након шест година одсуства са великог платна, али је Сигал рекао да то не сматра то повратком, пошто је као дипломата имао много другог посла и филм му "није приоритет у односу на много проблема које имамо тренутно у свијету".

Сигал је истакао да ће у филму бити доста правих зналаца борилачких вјештина, пошто ће ту бити и неки из тима Џекија Чена и људи који су радили да другим акционим легендама.

"Зато ме је занимало да се вратим на филм, да урадим сцене борбе са млађим каскадерима, да ми буде забавно", нагласио је амерички глумац.

Одговарајући на новинарска питања, Сигал је навео да је један од разлога да поново дође у Србију то што овде има доста пријатеља.

"Волим ову земљу, дивна је, заиста уживам овде", признао је Сигал, навевши да је неколико пута до сада приликом путовања користио свој српски пасош.

Сигал је рекао да је јуче био у унутрашњости на лепом ручку са са породичним пријатељима, где је уживао у разговору, лепом крајолику и осјећао се "као у Тоскани".

Навевши да на доста српских ријечи, Сигал је признао да ипак неће научити наш језик.

Катушин је истакао да је одрастао на филмовима из осамдесетих и деведесетих година, када су прављени са љубављу и осјећајем, док је данас све рађено са компјутерским ефектима и сви имају исти стил.

Према његовим ријечима, "Order of The Dragon" ће имати елементе филмова из осамдесетих и деведесетих, односно биће "прави борилачки филм", у коме се не лажирају борбе.

Нагласивши да је "јако битно да филм има пуно емоција и догађаја који су дубоки", Катушин је признао да је комбиновати акцију са емоцијом и комедијом врло захтјевно, али да има екипу са којом то може направити.

"Одрастао сам на филмовима Сигала, Бруса Вилиса , Чена, Арнолда Шварценегера , Силвестера Сталонеа .

Имали смо идеју да снимамо да Сигалом и да пробудимо стара златна времена осамдесетих и деведесетих", навео је редитељ. Катушин је примјетио да се у Србији екипе труде да све буде на највишем нивоу и да су локације предивне, док ће филм бити највише на енглеском, али имаће доста тренутака на српском језику, уз још неке.

"Јако ми је лако радити са звездама. Радио сам са многима, сви су били дивни, као пријатељи и фамилија. За мене је битно да је на сету породична атмосфера, да се нико не понаша као краљ", навео је редитељ.

Катушин је истакао да ће бити у "Order of The Dragon" и Сигалов син, коме ће то бити прво појављивање на филму.