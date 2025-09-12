Logo
У Паризу пронађена изгубљена Рубенсова слика из 1613. године

Sputnjik

12.09.2025

22:34

Изгубљена слика фламанског барокног мајстора Петера Паула Рубенса, насликана још 1613. године пронађена је у приватној вили у центру Париза.

Умjетнички рад под називом ,,Христ на крсту'' пронашао је познати француски аукционар Жан-Пјер Озена док је у септембру 2024. припремао вилу у 6. арондисману за продају.

Слика димензија 107×73 цм приказује драматичну сцену распећа Исуса Христа - тему којој се Рубенс, бивши протестант који је прешао у католичанство, често враћао у свом раду, преноси портал ArtNews.

Озена наводи да је дело ,,права исповест вјере'', настало у тренутку када је Рубенс био на врхунцу свог умјетничког стваралаштва.

Слика је у изузетно добром стању.

Аутентичност дjела потврдио је Нилс Битнер, њемачки кустос и предсједник ,,Centrum Rubenianum'' из Антверпена, истраживачке институције посвећене животу и дјелу фламанског сликара.

Битнер је користио савремене методе попут рендгенског снимања и анализе пигмената како би потврдио поријекло слике.

Према доступним подацима, дјело је раније припадало Вилијаму-Адолфу Бугроу, чувеном француском сликару из 19. вијека.

Рубенсова слика биће понуђена на аукцији у аукцијској кући Озена у Фонтенблоу 30. новембра ове године.

Иако процијењена вриједност још није објављена, очекује се велико интересовање колекционара и музеја широм свијета.

(Спутњик)

