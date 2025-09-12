У Паризу пронађена изгубљена Рубенсова слика из 1613. године

Извор:
Sputnjik
12.09.2025
22:34
Коментари:0
Изгубљена слика фламанског барокног мајстора Петера Паула Рубенса, насликана још 1613. године пронађена је у приватној вили у центру Париза.
Умjетнички рад под називом ,,Христ на крсту'' пронашао је познати француски аукционар Жан-Пјер Озена док је у септембру 2024. припремао вилу у 6. арондисману за продају.
Слика димензија 107×73 цм приказује драматичну сцену распећа Исуса Христа - тему којој се Рубенс, бивши протестант који је прешао у католичанство, често враћао у свом раду, преноси портал ArtNews.
Озена наводи да је дело ,,права исповест вјере'', настало у тренутку када је Рубенс био на врхунцу свог умјетничког стваралаштва.
Слика је у изузетно добром стању.
Свијет
Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима
Аутентичност дjела потврдио је Нилс Битнер, њемачки кустос и предсједник ,,Centrum Rubenianum'' из Антверпена, истраживачке институције посвећене животу и дјелу фламанског сликара.
Битнер је користио савремене методе попут рендгенског снимања и анализе пигмената како би потврдио поријекло слике.
Према доступним подацима, дјело је раније припадало Вилијаму-Адолфу Бугроу, чувеном француском сликару из 19. вијека.
Здравље
Алармантно: Свјетска здравствена организација упозорила на стање у БиХ
Рубенсова слика биће понуђена на аукцији у аукцијској кући Озена у Фонтенблоу 30. новембра ове године.
Иако процијењена вриједност још није објављена, очекује се велико интересовање колекционара и музеја широм свијета.
(Спутњик)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму