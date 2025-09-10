У Приједору одржано књижевно вече посвећено Љубомиру Симовићу

Извор:
У Приједору је вечерас, у Галерији "Сретен Стојановић", одржано књижевно вече посвећено Љубомиру Симовићу, књижевнику за кога је речено да ће његово дјело остати трајна вриједност српске књижевности и културе.
Професор Филолошког факултета из Бањалуке Ранко Поповић рекао је да Симовић можда најпознатији као драмски писац, један од најигранијих позоришних аутора, драмских писаца, чак и у бившој Југославији, троструки добитник Стеријине награде за текст, есејиста и човјек који је писао нешто на граници белетристике и публицистике.
Као представник високог модернизма српске књижевонсти, Поповић је истакао да је Симовић суверено прелазио границе родова и жанрова.
"Још прије 25 година за Љубомира Симовића се с пуним правом могло рећи да је живи класик српске књижевности, и његово дјело ће остати трајна вриједност српске књижевности и културе", рекао је Поповић.
Поповић је рекао да је Симовић прије свега био пјесник и у свему што је писао осјећала се та пјесничка нота, те да је у том смислу потпуно јединствен у српској поезији.
Шеф градског Одсјека за културу и међународну сарадњу Андреа Вукадиновић рекла је новинарима да је ово вече било дио програма 53. Књижевних сусрета на Козари, који у континуитету трају више од 50 година.
Програм 53. Књижевних сусрета на Козари наставља се у четвртак 18. септембра, када ће у у градској читаоници бити одржано предавање професора Горана Максимовића под називом "Идеал слободе у дјелу Петра Кочића".
