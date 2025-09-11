У Требињу промовисана књига о Нићифору Дучићу

Извор:
СРНА
11.09.2025
21:40
Коментари:0
У Народној библиотеци у Требињу вечерас је промовисана књига о архимандриту Нићифору Дучићу, српском духовнику, историчару, ратнику, који је био један од најобразованијих људи 19. вијека.
Аутор Миливоје Рупић изјавио је новинарима да је Нићифор Дучић један од најобразованијих људи 19. вијека, који се двије године школовао и на Сорбони.
"Био је члан Српске краљевске академије, члан Југословенске академије знаности и умјетности у Загребу, члан Московске академије и многих других установа и организација тог времена", рекао је Рупић који је и секретар Удружења Требињаца "Јован Дучић" у Београду.
Он је напоменуо да је са пријатељима из Архива Српске православне цркве организовао документаристичку изложбу о животу и раду Нићифора Дучића, као и да је приређена академија у крипти Храма Светог Саве на Врачару. Након тога, додао је, кренуо је у истраживање и написао ову књигу.
Занимљивости
Вјеверица надмудрила туристе у Канади, а погледајте и како
Рупић је истакао да сви Херцеговци треба да буду поносни на Нићифора Дучића, али и Мића Љубибратића, Луку Вукаловића, Јована Дучића и друге знамените личности овог краја.
Доктор Драган Ковач рекао је да сам поднаслов књиге најбоље говори ко је био Нићифор Дучић, појаснивши да је био и ратник, књижевник, библиотекар, филозоф, али прије свега национално оријентисан човјек – Србин у сваком погледу који је отворио велики број школа у Херцеговини и Црној Гори.
"Аутор се потрудио да се систематизује све што је до данас написано о Нићифору и на један пријемчив начин објасни и приближи људима", објаснио је Ковач.
БиХ
Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар
Директор Народне библиотеке Милосава Супић Вуковић је истакла да је промоција књиге о једном од најзначајнијих интелектуалаца и духовника 19. вијека Нићифору Дучићу од великог значаја за Библиотеку и град Требиње.
"Ова промоција је одржана на само неколико метара од личне библиотеке Легата Јована Дучића. Можемо рећи да је ово сусрет двије личности које су задужиле не само Требиње, Херцеговину већ и српску историју и културу", истакла је Супићева.
Књига је из штампе изашла ове године у издању Удружења Требињаца "Јован Дучић" у Београду.
Занимљивости
6 ч0
Сцена
6 ч0
Бања Лука
6 ч0
Тенис
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму