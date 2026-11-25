Аутор:АТВ редакција
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Њемачки модел, глумица и умјетница Вера Готлибе Ана грофица фон Лендорф-Штајнорт, позната као Верушка или Верушка фон Лендорф, преминула је 25. новембра 2026. године у 87. години, у свом дому, окружена породицом и пријатељима, пише „Вог“.
Рођена 14. маја 1939. године у Кенигсбергу (данашњем Калињинграду), Верушка је потицала из пруске аристократске породице. Њен отац, гроф Хајнрих фон Лендорф-Штајнорт, учествовао је у неуспјелом атентату на Адолфа Хитлера 20. јула 1944. године, због чега је погубљен. Породица је прошла кроз страхоте рата и затвора, а аристократски свијет у којем је рођена нестао је до краја Другог свјетског рата.
Висока више од 180 центиметара, откривена је као модел у Фиренци 1959. године. Рани покушаји да изгради каријеру у Њујорку нису донијели успјех, али је у Италији остварила креативну сарадњу са фотографом Џонијем Монкадом. Хиљаде необјављених фотографија из тог периода касније су постале основа за књигу и изложбу „From Vera to Veruschka“.
Највећи преокрет у каријери направила је створивши саму Верушку – персону мистериозног поријекла и имена које звучи руско. Повратком у Њујорк 1964. године затекла је модну индустрију спремну да прихвати њен неконвенционални изглед.
У Дајани Вриланд, тадашњој уредници америчког „Вога“, пронашла је савезницу. Фотограф Ричард Аведон прогласио ју је „најљепшом женом на свијету“, а њена способност трансформације – од царског до дивљег изгледа, од андрогиног до изразито женственог – учинила ју је једним од првих супермодела и истакнутом умјетницом перформанса у свијету моде.
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