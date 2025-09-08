Због ове улоге Расел Кроу је учио њемачки језик

Извор:
Амерички војни психијатар Даглас Кели треба да процијени менталну способност затвореног Хермана Геринга за Нирнбершки процес. Психијатар којег глуми Рами Малек и Расел Кроу као Геринг играју психолошки двобој иза решетака.
Режисер Џејмс Вандербилт је своје узбудљиво драмско остварење Нирнберг премијерно приказао у недјељу увече пред одушевљеном публиком на 50. Међународном филмском фестивалу у Торонту (ТИФФ).
Филм је заснован на књизи Џека Ел-Хаија Нациста и психијатар. Поред Кроуа и Малека, улоге тумаче и њемачки глумци Андреас Пичман (Пиетсцхманн) као Рудолф Хес и Петер Јордан (Карл Дениц).
Кроу, који је за потребе филма учио њемачки и у филму говори енглески с јаким акцентом, рекао је на премијери да му је улога била огроман изазов. "Како да играм ту равнотежу између чудовишта и човјека?"
Кроуово "чудовиште" је маестрално приказано. Његов Геринг је лик пун контрадикција: харизматичан, арогантан, увијек у потрази за контролом. Успијева да прикаже портрет човјека који може да заведе своју публику, иако су његова злодела згрозила свијет.
Малеков Кели је с друге стране хладан, прорачунат, човјек који мора да погледа демонима 20. вијека право у очи. Из те поставке настаје мучан двобој.
"Много смо разговарали о филму Кад јагањци утихну, рекао је Вандербилт. Заиста, динамика између психијатра и затвореника подсјећа на дуеле Ханибала Лектера и Кларис Старлинг.
Ова перфидна игра мачке и миша води до опасне блискости двојице очигледно интелигентних мушкараца, који се међусобно испитују, провоцирају и манипулишу.
Избјегавајући тешке лекције и сентименталне клишее, Вандербилт успева да задржи напетост, а да притом не заташкава тежину нацистичких злочина.
Злочини су присутни, али пажња је усмјерена на механизме иза кулиса, којима ни Кели не може у потпуности да умакне.
Иако препознаје Герингову бескрупулозност и нарцизам, психијатра ипак фасцинира његова личност.
Један од његових закључака је да водећи нацисти нису били психички поремећена "чудовишта", већ су посједовали комбинацију интелигенције, амбиције и наизглед нормалних особина – и управо су зато били толико опасни.
