Аутор:АТВ редакција
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Током секса с партнером 38 одсто људи машта о некој другој особи, показало је истраживање спроведено на 546 одраслих особа из САД и Канаде. Научници, међутим, истичу да то само по себи не значи да у вези постоји проблем.
Студију су у часопису „Archives of Sexual Behavior“ објавили истраживачи са Универзитета Сјеверна Британска Колумбија и Универзитета Квинс у Канади, а резултате је пренио портал „PsyPost“.
У истраживању су учествовале одрасле особе које су најмање шест мјесеци биле у вези. Узорак су подједнако чинили припадници сексуалних и родних мањина и већинских група.
Учесници су описали своју посљедњу сексуалну фантазију током самозадовољавања и посљедњу током секса с партнером. Потом су их оцијенили путем упитника са 50 ставки и одговарали на питања о задовољству везом, сексуалном задовољству и сексуалној жељи.
Два истраживача су независно један од другог утврдила да ли су се фантазије односиле искључиво на партнера, на неку другу особу или на обоје.
Током самозадовољавања око 56 одсто фантазија односило се на особе изван везе, док се само 26 одсто односило искључиво на партнера. Током секса с партнером однос је био уједначенији: 35 одсто испитаника маштало је само о партнеру, а 38 одсто о некој другој особи.
Разликовао се и садржај фантазија. Оне током секса с партнером биле су њежније и чешће су укључивале емоционалну блискост, бригу и интимност. С друге стране, фантазије током самозадовољавања биле су израженије еротске, нарочито када су укључивале неку другу особу.
Ова разлика била је посебно изражена код особа у моногамним везама, док су они који су били у везама с више партнера нешто чешће маштали и о партнеру и о другим особама.
„Људи могу имати различите врсте сексуалних фантазија у различитим ситуацијама. Фантазије током секса с партнером обично су њежније и чешће укључују партнера“, рекли су за „PsyPost“ аутори студије Аки М. Гормезано и Сари М. ван Андерс.
Испитаници који су имали изражену сексуалну жељу за партнером чешће су о њему имали и изразито еротске и њежне фантазије, док је снажнија привлачност према непознатим особама била повезана с маштањем о другима.
Они који су били задовољнији својим сексуалним животом чешће су маштали о партнеру, а рјеђе о особама изван везе. Ипак, истраживачи нису пронашли директну везу између особе о којој неко машта и општег задовољства везом.
Аутори упозоравају да су учесници фантазије описивали на основу сјећања и да истраживање приказује стање у једном тренутку. Због тога није јасно да ли веће сексуално задовољство подстиче маштање о партнеру или је обрнуто.
„Наши резултати описују опште трендове, а не чврста правила о појединцима или везама“, нагласили су аутори, додајући да би јаснију слику могла пружити истраживања у којима би учесници свакодневно биљежили своје фантазије.
(Кликс)
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