Аутор:АТВ редакција
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Везе са великом разликом у годинама нису новост, али у друштву и даље изазивају неразумијевање и често се одбацују као пролазна фаза.
За такве односе користе се погрдни изрази попут "спонзоруша", а друштвена осуда најчешће је усмјерена према женама.
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Истовремено, све је израженија свијест о потреби прихватања веза које одступају од традиционалних норми, јер се и сама дефиниција "идеалног односа" брзо мијења. Како пише Psychology Today, научна истраживања нуде неколико занимљивих увида који помажу да се боље разумију везе са разликом у годинама.
Сваки научни разговор о везама и сексуалности требало би да узме у обзир њихову еволуцијску функцију, а то је опстанак врсте. Из те перспективе не изненађује што мушкарци показују склоност према женама у њиховим најплоднијим годинама.
Еволуцијски психолози Саша Шварц и Манфред Хасебраук у раду из 2012. године, објављеном у часопису Хуман Натуре, пишу: "Репродуктивна способност није иста током цијелог живота. Жене након менопаузе не могу да имају биолошку дјецу, за разлику од мушкараца који немају такво директно биолошко ограничење."
Исто тако, није неочекивано ни то што жене преферирају мушкарце који су способни да обезбиједе ресурсе потребне за одгајање дјеце. Шварц и Хасебраук наводе: "Жене улажу више у потомство него мушкарци, на примјер кроз трудноћу. Зато дају предност посвећеним, дугорочним везама и траже партнере који су способни и спремни да улажу у њих и потенцијалну дјецу".
Када се ове двије чињенице споје, постаје јасније зашто су у везама са разликом у годинама мушкарци чешће старији партнери. Млађе жене налазе се на врхунцу репродуктивне способности, док старији мушкарци по правилу имају више ресурса које могу да уложе у породицу.
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То потврђују и истраживања. Једна класична студија из 1945. године утврдила је да мушкарци преферирају партнерке које су млађе од њих око 2,5 године, док жене преферирају партнере старије око 3,5 године. Новије студије показују да се овај образац није промијенио.
Ситуација постаје занимљивија када се, уместо "идеалне" доби партнера, анализира она коју људи сматрају "прихватљивом". Једна студија, на примјер, показала је да мушкарци у просјеку прихватају везе са женама које су до десет година млађе и до 4,5 године старије од њих. Жене, с друге стране, прихватају партнере који су до осам година старији и до пет година млађи.
Притом је важно напоменути да се ове границе мијењају са годинама.
"Како старе, мушкарци постају отворенији за везе са знатно млађим женама, али горња старосна граница партнерке коју би прихватили углавном остаје иста. С друге стране, жене са годинама постају склоније млађим мушкарцима, док се горња старосна граница партнера којег би прихватиле смањује", наводе истраживачи.
Аутори студије објашњавају да жене са годинама рјеђе бирају старије мушкарце јер је статистика дуговјечности на страни жена. У Њемачкој, на примјер, жене у просјеку живе пет година дуже од мушкараца.
Можда се најважније питање односи на осјећај среће у везама са разликом у годинама. Основни закључак је да веза било које врсте може бити срећна уколико постоје прави услови. Ипак, наука нуди одређене назнаке о томе које комбинације имају веће изгледе за успјех.
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Студија објављена у часопису Јоурнал оф Популатион Ецономицс открила је да се и мушкарци и жене осјећају срећније са млађим супружницима. Међутим, та предност у задовољству може бити краткотрајна.
Аутори наводе: "Задовољство браком временом опада, а код парова са разликом у годинама тај пад је бржи него код парова сличне старости. Такав развој догађаја поништава почетни, виши ниво задовољства који су осјећали мушкарци у браку са млађим женама и жене у браку са млађим мужевима".
Као могуће објашњење, истраживачи наводе да су парови са разликом у годинама можда мање отпорни на животне и партнерске изазове од парова сличне старости.
С друге стране, нека друга истраживања показују да парови са разликом у годинама који успију да опстану осјећају мање љубоморе и показују несебичнији облик љубави него њихови вршњаци, преноси СуперЖена.
Наука потврђује да постоји снажна еволуцијска основа за везе са разликом у годинама. Такође указује на то да такви односи, који су понекад друштвени табу, са собом носе специфичне изазове. Ипак, уколико почивају на здравим темељима, могу бити једнако испуњавајући као и било која друга веза.
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